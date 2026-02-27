【特集】アメリカ人が船大工に弟子入り 8年ぶりの鵜舟造りに参加 広島・三次
広島県の無形民俗文化財に指定されている、三次の鵜飼。用いるのは「笹舟」と呼ばれる独特の細長い船です。海の向こうから強力な助っ人が参加して新しい船が作られました。
三次で8年ぶりとなる鵜舟づくりに参加しているのは、アメリカ人和船研究家のダグラス・ブルックスさんです。
地元の船大工、天京博文さんに弟子入りし、作業に勤しんでいます。
■ブルックスさん
「船をつくるときは、髪は白くなります。ははは」
鵜匠が巧みな手縄捌きで鵜を操り、アユを捕らえます。その舞台となるのが川面に浮かぶ鵜舟です。
■ブルックスさん
「この鵜舟の形は、すっごくきれいです。長いと細い。好き、好きです」
三次の鵜舟は、「笹舟」と呼ばれる細長い形が特徴です。
船大工の天京さんは現在70代。伝統技術の継承に心を砕いています。
■天京博文さん
「どうしてもね、こういうものは残していかんと」
そこに、今回短期で弟子入りしたのがブルックスさんです。
ブルックスさんは、日本の和船づくりに魅了され、30年余り研究者として日本各地に出向いています。
船づくりに参加する中で、気付いたことがありました。
■ブルックスさん
「師匠さんはだいたい図面がありませんでした。私のアイディアは、弟子入りして私はデザインの秘密と寸法の秘密とか、技術を記録したいです」
作業の合間に、こまめにメモを取ります。板の切り方や勾配のつけ方などが、びっしりと書き込まれていました。
鵜舟造りには、鵜匠の日坂文吾さんも立ち会い伝統的な製作工程を見守ります。
■鵜匠会 日坂文吾会長
「天京さんとダグラスさんが国境を越えたやりとりで、職人の心と心というのは通じるんだなと思いながら作業を見ている」
鵜舟づくりを始めて10日目。作業場では、最後の仕上げが行われていました。
■天京さん
「はい、これで完成です」
■ブルックスさん
「おめでとう。安心しました」
長さ9メートル、最大幅は90センチ。三次の笹舟が完成しました。
■ブルックスさん
「天京さんが私のために
これだけ時間を割いて
いろいろと教えてくれた。
ほんとに心から感謝している」
■天京さん
「（ブルックスさんとの共同作業は）楽しいですね。彼は研究熱心で、これを図面化して本で出版するから。上出来です」
同じ木造船づくりに魅了された者同士。国や文化の違いを超え、心を通わせ合いました。
6月1日のシーズンインを真新しい船が盛り上げます。
【2026年2月27日放送】