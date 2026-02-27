タレントの稲村亜美が27日、自身のインスタグラムを更新。最高気温20度を超える沖縄でゴルフウェア姿を公開した。



【写真】ヒザ小僧がのぞく南国での姿 淡い色合いのウェアが映えまくり

同日に恩納村のPGMゴルフリゾート沖縄で開催された「PGMxACCORDIA チャリティゴルフプロアマトーナメントに 参加させていただきました」と報告した稲村。キャップをかぶって、淡いトーンのカラーリングでまとめたゴルフウェアに身を包んだ姿をアップした。



上は長袖、下は白のハイソックスにスカートはヒザ上丈のスポーティーな姿。「かっこいい小木曽喬プロと可愛い六車日那乃プロと回らせていただきとても楽しいラウンドになりました ずっと笑ってたな～」と振り返り、「前夜祭も大盛り上がりで豪華な皆さんと写真を撮っていただきました」とつづった。



確かに豪華メンバーだったようで、俳優・西岡紱馬も同日更新のインスタグラムに前夜祭のショットをアップ。窪塚洋介、高島礼子らとの集合写真、19日に57歳の誕生日を迎えた、かとうれいこらに加え、北島康介氏、吉田沙保里さんらスポーツ界のレジェンドとの2ショットも公開している。



さらに「勝手に師匠と呼んでいる青木功さんともお話できて嬉しかったです」と2ショットも添えた稲村。フォロワーからは「安定の可愛さ！」「本当にスタイル抜群」「師匠とお会いできて良かったね」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）