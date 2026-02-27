1歳の男の子にオヤツを取られそうになったら、ワンコが怒ってしまうかと思いきや…？ワンコの優しい対応が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「すごい」「お利口さん」「本当に穏やか」といった絶賛の声が寄せられています。

【動画：1歳の男の子が『犬のオヤツを取ろうとした』結果→怒るかと思いきや…『まさかの対応』】

男の子がオヤツを取ろうとしたら…

YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」に投稿されたのは、チワワ×ペキニーズのMIX犬「ハナ」ちゃんと1歳の男の子の微笑ましい攻防戦です。この日、ハナちゃんがオヤツの牛アキレスを噛んでいたら、男の子がそばにやってきたそう。

どうやら男の子は犬用のオヤツに興味があるようで、ハナちゃんがオヤツを味わう姿をじーっと見つめていたかと思うと、指でツンツンと触れたとか。ハナちゃんが「これは私のだからあげないよ！」とオヤツを離さずにいたら、「ちょうだいよ！」とばかりに追い回し始める男の子。そろそろハナちゃんも怒ってしまうかと思いきや…？

ワンコの優しすぎる対応

意外なことにハナちゃんはサッと華麗に避けてオヤツを死守するだけで、全然唸ったり吠えたりしなかったそう。男の子は諦めずにオヤツを狙い続け、ハナちゃんの隙をついてオヤツをぎゅっと掴むことに成功。

それでもハナちゃんは怒らずに、「ちょうだい？」とそっとオヤツを引っ張って取り返そうとしていたとか。せっかくのオヤツタイムを妨害されているのに、こんな風に優しく対応できるなんて、ハナちゃんはとても素敵なお姉さんですね！

男の子の優しさにもほっこり！

そして最後には男の子も素直に手を離して、ハナちゃんにオヤツを返してあげていたとか。きっといつもハナちゃんという優しいお姉さんと一緒にいるから、男の子もお利口さんで思いやりのある子に育ってくれているのでしょう。優しさあふれる光景は、多くの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「優しさと賢さが素晴らしい」「犬生何周目なんでしょう」「本当に仲良し。微笑ましい」「ふたりとも相手の気持ちが分かって偉いなぁ」といったコメントが寄せられています。

ハナちゃんと男の子の仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。