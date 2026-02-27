今シーズン、マツダスタジアムには２種類の新たな座席が誕生します。まだ工事中の現場を一足早く取材してきました。



「マツダスタジアムにやって来ました。今シーズンから『スライリーテラス』と『アサヒスーパードライ カクレラウンジ』という２つの座席が新登場するということで、早速見せてもらいます。行ってきます」





■井上アナ「こちらは以前、スポーツバーだったところがどうなるんですか？」■カープ 入場券部 田仲浩太郎 次長「今回、新たにカクレラウンジに生まれ変わりました」最大40人が利用できる「カクレラウンジ」。地下にありながらも照明などを工夫し、明るく開放的な空間で観戦できる空調完備の個室です。モニターでは、特別映像も楽しむことができます。■井上アナ「どんな人に楽しんでもらいたいですか？」■カープ田仲さん「老若男女問わずご家族・職場いろんな方と楽しんでいただければ嬉しいです」もうひとつは、ライト側ファウルポール付近の最前列にできた特等席です。■カープ田仲さん「ここはスラィリーテラスといいまして、球団のマスコットキャラクタースラィリーをモチーフにしたエリアになります」大小さまざまなクッションが並び、スラィリーの世界観を楽しみながら観戦できる最大8人のグループ席です。プロ野球シーズン開幕を前に、ファンを迎える準備が進むマツダスタジアム。新しい座席の誕生で、カープ観戦がよりいっそう楽しくなりそうです。【2026年2月27日放送】