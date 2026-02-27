½¬¶áÊ¿¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÄÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿·³¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ò½ÍÀ¶Ž¤Ç¯´Ö98Ëü¿Í¤Î½èÊ¬¤¬¼¨¤¹Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎµµÎö
¢£¿ô½½Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤¬½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿
½¬¶áÊ¿»á¤Ë¡¢¤â¤Ï¤äÀ¯ºö¤Î¸í¤ê¤òÀµ¤¹¸ÌÀ¤ÊÂ¦¶á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤ëÄ¥Ëô¶¢¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥æ¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¾·³¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¿ô½½Ç¯Íè¤ÎÊ¢¿´¤À¤Ã¤¿¡£1979Ç¯¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ¶¤Ç¤ÎÃæ±ÛÀïÁè»þÂå¤«¤é¡¢Î¾²È¤Ï¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¥»á¤¬¤¤¤Þ¡¢±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¹ñËÉÉô¤Ï1·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤òÅý³ç¤¹¤ëÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû¼çÀÊ¤Ç¤¢¤ë75ºÐ¤ÎÄ¥»á¤¬¡¢¡Öµ¬Î§¡¦Ë¡Î§°ãÈ¿¡×¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬°úÍÑ¤·¤¿·³µ¡´Ø»æ¤Î²òÊü·³Êó¤Ï¼ÒÀâ¤Ç¡¢Ä¥»á¤¬·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Ç¤â¤¢¤ë½¬¶áÊ¿»á¤ÎÀÕÇ¤ÂÎÀ©¤ò¡¢¡Ö¿¼¹ï¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢Â»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇºá¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀïÆ®½àÈ÷ÂÎÀ©¤Ë¡Ö¿ÓÂç¤Ê³²¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£·³¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ï¡¢Ä¥»á¤ÎÎ¬Îò¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²òÇ¤·à¤¬¤¤¤Þ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¤Ï2012Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢È¿ÉåÇÔ±¿Æ°¤ò´ú°õ¤Ë·³´´Éô¤ò¼¡¡¹¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¤éÈ´Å§¤·¤¿Ê¢¿´¤¹¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÅìÍÎ¥¢¥Õ¥ê¥«¸¦µæ³Ø±¡¡ÊSOAS¡ËÃæ¹ñ¸¦µæ½ê¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ä¥¡¥ó½êÄ¹¤Ï¡¢ÆÈºÛÂÎÀ©¤¬ÆâÉô¤«¤éÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©13Ç¯¤Ç½èÊ¬¼Ô¤Ï5ÇÜÁý
·³Éô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤äÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁ´ÂÎ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î½ÍÀ¶¤Î±²¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î13Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÅÞ¤Îµ¬Î§°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿Ç¯´Ö½èÊ¬¼Ô¤Ï¡¢¼Â¤Ë5ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¹ñÀ¯¼£¸¦µæ»ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï18Ëü2000¿Í¤À¤Ã¤¿½èÊ¬¼Ô¿ô¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï62Ëü1000¿Í¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¤ÎÀ¯Å¨¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¿ÍÊª¤ò°ìÁÝ¤·¤¿À®²Ì¤À¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È98Ëü3000¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ10.6¡óÁý¤ËÅö¤¿¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤«¤é¡¢¡ÖÈ¿ÉåÇÔ±¿Æ°¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½èÊ¬¼Ô¿ô¤¬Íî¤ÁÃå¤¯µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¡Ö½ÍÀ¶¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢2013Ç¯¤ÎÌó18Ëü¿Í¤ÈºòÇ¯¤ÎÌó98Ëü¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉåÇÔ¡×¤Ï¤à¤·¤íÌó5ÇÜÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤À¡£
¢£¼«¤é¿®¤¸¤¿¾·³¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤ò½èÊ¬
¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À¾·³¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ÈÇÓ½ü¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Á°Ç¤¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè3´ü¡Ê2022Ç¯¡Á¡Ë¤Ë½¬¶áÊ¿»á¤¬¾º¿Ê¤µ¤»¤¿79¿Í¤Î¾·³¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë14¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Þ¤¿¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦¹â¤¤³ä¹ç¤À¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¹¾ÂôÌ±¸µ¹ñ²È¼çÀÊ¤â¸Õ¶ÓÞ¹¸µ¹ñ²È¼çÀÊ¤â¡¢¼«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤¿¾·³¤Ï°ì¿Í¤¿¤ê¤È¤â½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¶õÆ¶²½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë½¬¶áÊ¿»á¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢º£¤â»Ä¤ë¤Î¤Ï4¿Í¡£ÌÓÂôÅì»þÂå°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿»á¤ÏÂ¦¶á¤¹¤éÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ·³¾åÁØÉô¤Ç¤¢¤êÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¶É¤Î°Ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿²¿±ÒÅì¡Ê¥«¡¦¥¨¥¤¥È¥¦¡Ë»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÅÞ¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢2¿Í¤Î¸µ¹ñËÉÁê¤â½üÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯À¯¼£¶É°÷¤Ç¸µÃÏÊý»ØÆ³¼Ô¤ÎÇÏ¶½¿ð¡Ê¥Ð¡¦¥³¥¦¥º¥¤¡Ë»á¤Ï¡¢¤³¤³¿ô¥«·î¡¢½ÅÍ×²ñµÄ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï24¡Á25¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£¶É¤Î¤¦¤Á¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï22¿Í¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£
ËÜÍè¤Ï½ÍÀ¶¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÎÃæ±ûµ¬Î§¸¡ºº°Ñ°÷²ñ¤µ¤¨¡¢Ìµ½ý¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯1·î¤ÎÆ±°Ñ°÷²ñ²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸½Ç¤´ü¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿133¿Í¤Î°Ñ°÷¤Î¤¦¤Á120¿Í¤·¤«½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÀÊÎ¨¤Ï90¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢1986Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£·çÀÊ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·³¤Î¹âµé¾¹»¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¿ÍÌ±ÂåÉ½¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤¹¤éËí¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¼¹Ù¹¤Ë¡È±ø¿¦¡Éµ¬Äê¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë
¤½¤ÎÅýÀ©¤ÎÆ»¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞµªÎ§½èÊ¬¾òÎã¡×¤À¡£¤³¤Î¾òÎã¤Ï1997Ç¯¤Ë¹¾ÂôÌ±»þÂå¤Ë»ÃÄêÈÇ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢2003Ç¯¤Ë¸Õ¶ÓÞ¹¤Î²¼¤ÇÀµ¼°ÈÇ¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤Î¾òÎã¤ò2015Ç¯¡¢2018Ç¯¡¢2023Ç¯¤È3ÅÙ¤â½ñ¤´¹¤¨¤¿¡£¹¾ÂôÌ±¤â¸Õ¶ÓÞ¹¤â1ÅÙ¤·¤«²þÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾òÎã¤ò¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¼¹Ù¹¤Ë½ñ¤´¹¤¨Â³¤±¤ë¡£
Ãæ¿È¤ò¸«¤ì¤Ð°Õ¿Þ¤ÏÌÀÇò¤À¡£À¯¼£Åªµ¬Î§°ãÈ¿¤Ø¤Î½èÈ³¾ò¹à¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î¸Õ¶ÓÞ¹ÈÇ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2023Ç¯¤Î½¬¶áÊ¿ÈÇ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü2ÇÜ¤ËÁýÊä¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢·ÐºÑ³èÆ°µ¬Â§°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¾ò¹à¤Ï¡¢2003Ç¯ÈÇ¤«¤é2015Ç¯²þÄê¤ÇÈ¾¸º¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â2003Ç¯ÈÇ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ø¿¦¤òËÐÌÇ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼±ø¿¦µ¬Äê¤òºï¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌ·½â¤³¤½¤¬¡¢±ø¿¦ËÐÌÇ±¿Æ°¤ÎÀµÂÎ¤òÊª¸ì¤ë¡£
2023Ç¯¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¶Ø½ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÈÇÊª¤äÊ¸½ñ¡¢²èÁü¡¢²»À¼µÏ¿¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»äÅª¤Ë±ÜÍ÷¡¦»ëÄ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµ¬Äê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£È¿ÉåÇÔ±¿Æ°¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÌ±¤Î»×ÁÛÅýÀ©¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ÍÀ¶¤¹¤ë¤Û¤É½èÊ¬¼Ô¤¬Áý¤¨¤ëÌ·½â
¤Ê¤¼¡¢13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÈ¿ÉåÇÔ±¿Æ°¡×¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢½èÊ¬¼Ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£
Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¤À¡£ÉåÇÔËÐÌÇ±¿Æ°¤È¤Ï¤¦¤ï¤Ù¤Î¤ß¤Ç¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤Î°Õ»×ÄÌ¤ê¤ËÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÅýÀ©ºö¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¶²ÉÝ¤Ë¤è¤ê»ÙÇÛÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤À¡£
¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ÛÈ¿±ÛÉå¡ÊÈ¿±ø¿¦±¿Æ°¤ò¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡È±ø¿¦¡É¤¬°²½¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼«ÓÞÅª¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£13Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¾å¡¢À¯¼£¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ï¸þ¾å¤»¤º¡¢À©ÅÙ²þ³×¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤Ë¡¢¸ÀÏÀ¤ÎÉõ»¦¡¢¤½¤·¤Æ»ÊË¡¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î½¾Â°¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±»ï¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤½ÍÀ¶¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿»á¤È¤¤¤¦¶¯¸¢Åª»ØÆ³¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¼£¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â´¶¤ÈàÊµ¿¿´¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¼Ô¤È¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Éü½²¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤Æ°µ¡¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ë¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¿Ï¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤«¤é¤À¡£
¢£ÃÏÊý´±Î½¤Ï½ÍÀ¶¤ò¶²¤ìµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë
²áÅÙ¤Ê½ÍÀ¶¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°à½Ì¤·¤¿´±Î½¤¿¤Á¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¼«¿È¤¬¤³¤Î»öÂÖ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë½ÍÀ¶¤ÇÂ¿¤¯¤Î´±Î½¤¬·èÃÇÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Ìó1²¯¿Í¤ÎÅÞ°÷¤Î´Ö¤ËÌµµ¤ÎÏ´¶¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊý¤Î³èÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ·ÐºÑºÆÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¹ñÎÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ç¤¢¤ë¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÏÌÕÌÜÅª¤ËÎ®¹Ô¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¡¢EV¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤Ê¤É¡¢ÅÞÃæ±û¤¬´ú¤ò¿¶¤ëÊ¬Ìî¤ò¡¢ÃÏÊý¤Ï¼Â¾ð¤ò¸Ü¤ß¤º¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£½èÊ¬¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ±û¤ò¿¿»÷¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÒë¤á¤é¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÊª»ö¤ÏÍÆ°×¤ËÏÄ¤á¤é¤ì¡¢ÎÉ¤¤¶µ¤¨¤âÇ±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÅÞµ¡´Ø»æ¤¬¤½¤¦Ã²¤¯¤Û¤É¤À¡£
¢£Å´ÊÉ¤Î½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤ËÁö¤Ã¤¿µµÎö
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤Ãû¸õ¤¬¤¢¤ë¡£½¬¶áÊ¿¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¡¢µµÎö¤¬Æþ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³°¸òÀìÌç»ï¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Î°ÛÊÑ¤À¡£½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢BRICS¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å·ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±»þ´ü¡¢ËÌµþ¤Ç¤ÏÂèÆó¼¡ÆüÃæÀïÁè¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÅÞ´´Éô¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¤À¤¬½¬¶áÊ¿¤Ï¤³¤³¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¤ÇÊÌ¤ÎµÇ°Èê¤òË¬¤ì¡¢¸¥²Ö¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¬ÅÞ¤Î¼çÍ×¹Ô»ö¤òÈò¤±¤ë¡¢°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¡¢¼°Åµ¤ò¹Ô¤¦ÅÞ´´Éô¤È¤Î¡ÖÂÐÈæ¤ÏÁ¯ÌÀ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¤Ï¼«¤é¤òÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤¢¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤«¤é¡¢³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
·³¤«¤é¤ÏÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬Ï³¤ì»Ï¤á¤¿¡£½ÍÀ¶¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ç¡¢½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿Ä¥Ëô¶¢»á¤Ë¶á¤¤³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢²òÊü·³Êó¤ËÏÀ¹Í¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¼çÄ¥¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¡×¡ÖÌ±¼ç½¸ÃæÀ©¡×¤Î²óÉü¤À¡£
½¬¶áÊ¿»á¤Ï2024Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÍýÏÀ»ï¡ØµáÀ§¡Ù¤ÇÃæ±û½¸¸¢ÅªÅýÀ©¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÀ¹Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤ÊÈ¿ÏÀ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È»ï¤Ï¤ß¤ë¡£
À©ÅÙÌÌ¤Ç¤âÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÏºòÇ¯6·î30Æü¡¢ÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÆÃÄê²ÝÂê¤ò½èÍý¤¹¤ëÈó¾ïÀß¤ÎÄ´À°µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ØÆ³¾®ÁÈ¡×¤Ê¤É¡¢Èó¸ø¼°ÁÈ¿¥¤Î·èÄê¤ËÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î»öÁ°¾µÇ§¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¿·µ¬Â§¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¤¬Àµµ¬¤ÎÅÞµ¡¹½¤ò±ª²ó¤·¡¢¸¢ÎÏ½¸Ãæ¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥¤À¡£¿·µ¬Â§¤Ï¡¢ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤Î¼êË¡¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¢£ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÃ¯¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
·³»ØÆ³Éô¤Îº®Íð¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâÌäÂê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÅìÍÎ¥¢¥Õ¥ê¥«¸¦µæ³Ø±¡¡ÊSOAS¡ËÃæ¹ñ¸¦µæ½ê¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ä¥¡¥ó½êÄ¹¤ÏNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¥Ä¥¡¥ó»á¤ÏÄ¥Ëô¶¢»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1979Ç¯¤ÎÃæ±ÛÀïÁè¤Ç¼ÂÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÇ¸Å»²¤Î¹âµé»Ø´ø´±¤À¤È»ØÅ¦¡£¤³¤Î¾·³¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿»á¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢¿µ½ÅÏÀ¤ò¿Ê¸À¤Ç¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ïº£¡¢ÂæÏÑ¤ò²òÊü¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È½¬»á¤¬Ìä¤¦¤Æ¤â¡¢°Û¤ò¾§¤¨¤ë¼Ô¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ä¥¡¥ó½êÄ¹¤Ï¤½¤¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÁõÈ÷¤Î¿®ÍêÀ¤ËÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñËÉÂç³ØÃæ¹ñ·³»ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¡¼¥È¥Ê¥¦¾åµé¸¦µæ°÷¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ä´Ã£¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¾åµé¾¹»¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁõÈ÷¤Î·ç´Ù¤ò±£¤¹Æ°µ¡¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
·ç´Ù¤Ï¼ÂÀï¤Þ¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð½ÍÀ¶¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¾åÁØÉô¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¡£¥¦¡¼¥È¥Ê¥¦»á¤Ï¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¼«¿È¤â¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¼Á¤Ë´°Á´¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï70Ç¯ÂåÃæ¹ñ¤Î¼ºµÓ·à¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÎò»Ë¤Ë¡¢»÷¤¿¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£1970Ç¯ÂåËö¡¢ÌÓÂôÅì»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¦²Ú¹ñË¯¡Ê¥Û¥¢¡¦¥°¥ª¥Õ¥©¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¸å¡¢ûý¾®Ê¿¡Ê¥È¥¦¡¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÀ¯³¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤È²Ú¹ñË¯»þÂå¤ÎÎà»÷À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£²Ú¹ñË¯»á¤â¤Þ¤¿¡¢µÞÂ®¤ÊÃæ±û½¸¸¢²½¤ò¿Ê¤á¤¿»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ûý¾®Ê¿»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀµÌÌ¤«¤éÂÐ·è¤»¤º¡¢Í×¿¦¤Ë¼«¤é¤ÎÂ¦¶á¤òÇÛ¤·¡¢¸¢ÎÏ½¸Ãæ¤Ø¤ÎÈãÈ½¥à¡¼¥É¤òÅÞÆâ¤Ë¾úÀ®¤·¤¿¡£1978Ç¯¤ÎÂè11´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè3²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê»°ÃæÁ´²ñ¡Ë¤Ç²Ú¹ñË¯Ï©Àþ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Ç¯¡¢²Ú¹ñË¯»á¤ÏÀ¯ºö·èÄê¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
ºòÇ¯6·î¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¬Äê¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¾®ÁÈ¤ä°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ±û°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿»á¤¬ÃÛ¤¤¤¿Èó¸ø¼°¤Ê°Õ»×·èÄêµ¡¹½¤Ø¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æûý¾®Ê¿»á¤¬Éß¤¤¤¿Êñ°ÏÌÖ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÆ°¤¤À¡£
½¬¶áÊ¿»á¤Ï¡¢°ìÁØ¸·¤·¤¤»ÙÇÛÂÎÀ©¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥½¡¼¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢½¬¶áÊ¿»á¤¬¡Ö¿ÍÌ±¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÅý¼£¡×¤ò¹Ô¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÏÂÎÀ©¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡¢²áÅÙ¤ÊÅýÀ©¤¬ÂÎÀ©¤òÆâÂ¦¤«¤é¿ª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¹ñË¯»á¤Ï¼«¤éÃÛ¤¤¤¿Å´ÊÉ¤ÎÍ×ºÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢ÀÅ¤«¤ËÀ¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤òµî¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¤Î¼þ°Ï¤Ë¤â¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÀÅ¤±¤µ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë