2月27日、女優の白石聖が『あさイチ』（NHK）のインタビューコーナー「プレミアムトーク」にゲスト出演した。

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、主人公・小一郎（仲野太賀）の恋人・直役で出演している白石。この役は当初、永野芽郁が演じる予定だったが、2025年4月に報じられた不倫疑惑により、やむなく降板。急遽、白石が演じることになったという経緯がある。代役が決まってからわずか1カ月で撮影に入ったという。

白石は、花柄シースルーのワンピース姿で登場。大河ドラマの撮影裏話や、自らがこれまで演じてきた役柄、多彩な趣味などが紹介され、Xでは

《白石聖を朝から拝めれるなんてなんたる眼福ありがたやありがたやー》

などの声があふれた。だが、その一方では、

《今日のあさイチのゲストは白石聖さん。まさか『豊臣兄弟』退場が近いとかないですよね…》

と、大河ドラマからの“退場”を心配する声も多数、みられた。その理由には、『あさイチ』の「プレミアムトーク」に大河ドラマや朝ドラのキャストが出演することが、“退場フラグ”だといわれていることがある。

たとえば、2月13日の「プレミアムトーク」にはNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している吉沢亮が出演。その翌週から物語の舞台が松江から熊本に移り、以降、吉沢演じる錦織の登場はない。

白石演じる直も、同じ道をたどるのだろうか……。

「白石さんが演じている直は、史実には存在しない『豊臣兄弟!』のオリジナルキャラクターです。小一郎、後の豊臣秀長の正室は、慈雲院という女性で、ドラマでは慶（ちか）という役名。吉岡里帆さんが演じ、3月29日放送の第12話から登場するのではと見られています。

さらに、直は『乱世に翻弄される悲劇のヒロイン』という設定であることから考えても、ファンの間では、ドラマからの退場が近いことは間違いないとされています。

第7話では、小一郎と直がお互いの気持ちを確かめ合い、第8話（3月1日放送）では、夫婦になる許しを得ようと、2人が生まれ故郷の村に戻ることになります。『あさイチ』のトークでも、第8話がとても大事な回になると強調されていましたが、ここで直の運命が変わる大事件が起きるのかもしれません」（芸能担当記者）

『あさイチ』のエンディングでは、メインキャスターの鈴木奈穂子アナウンサーが「まだこの後も、直はみられると思ってていいですよね?」と質問。「……はい（笑）。でも、本当に第8回は大事な回なので、ぜひご覧になっていただきたいです」と意味ありげに答えていた白石。はたして……?