元レペゼンGINTA（DJ銀太）結婚発表 ヒカルのYouTubeで電撃報告
【モデルプレス＝2026/02/27】元Repezen Foxx（レぺゼンフォックス／旧レペゼン地球）のGINTA（ぎんた／30）が結婚していたことを公表。27日、YouTuber・ヒカルのYouTubeチャンネルを通じて発表した。
【写真】結婚していたことを電撃発表の30歳歌手、衝撃の近影
ヒカルは「元レペゼン地球のDJ銀太が結婚しました」と題した動画を投稿し、冒頭でGINTAからヒカルのマネージャーに「大切な話がある」と連絡があったことを報告した。その後、GINTAがヒカルの動画に登場し「僕、実は結婚してました！」と発表。結婚時期については「3年前くらい」と明かした。続けて「『明日渋谷区役所に籍を入れに行くぞ！』『オッケー！』みたいな感じで入籍したからいつ報告すればいいのか…」と入籍までの流れを明かし、タイミングを逃したことから報告が遅くなったことを告白。また、交際期間については「実際に付き合ったのは1ヶ月くらい」「スピード結婚だった」と話していた。
なお、ヒカルのYouTubeチャンネルで結婚を発表した理由については、ヒカルが実業家・進撃のノアとのオープンマリッジ公表や離婚をめぐり話題を呼んでいたことを受け「そういえば（ヒカルが）結婚のことで炎上してたな、ここや！」と決めたことを話した。また、子どもについて「数え切れないほどチャレンジしたんですけどだめでした」「できないっすね、なかなか。不妊治療して子ども連れてきます」と告白。子どもの名前は「銀太」にすると語っていた。
1995年9月27日生まれ。福岡県出身。2015年からレペゼン地球として活動。Zeppツアーやホールツアーを成功させ、2021年に海外進出を発表した。その後、グループ名を「レペゼン地球」から「Repezen Foxx」に変更。そして2024年、GINTAはRepezen Foxxを脱退し、現在はソロで歌手活動を行っている。
同年、タレントの䋝田圭亮（おだけい）とコラボした楽曲「UCHIDA1」をリリースすると日本、韓国、台湾でSpotify・Daily Viral Songs top50にチャートイン。国境を超えてバズを生んだ。そして今回、満を持して「UCHIDA1」に続く楽曲「UCHIDA2」を発表。あわせて初ソロアルバム「問題作」のリリースも明かしている。（modelpress編集部）
◆GINTA、結婚発表
◆結婚を電撃報告・GINTAって？
