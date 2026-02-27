２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４９．５２ポイント（０．９５％）高の２６６３０．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．２０ポイント（０．５１％）高の８８５９．４９ポイントと反発した。売買代金は２８８４億２０４０万香港ドル（約５兆７５１１億円）に拡大している（２６日は２５９２億７６９０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日、１月９日以来、約１カ月半ぶりの安値水準を付けていた。値ごろ感が着目されている。米長期金利の低下も支え。昨夜のＮＹ債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りが昨年１１月下旬以来、約３カ月ぶりの低い水準を付けた。金融政策で米国に追随する香港でも、域内金利の低下が期待されている。また、香港上場企業の決算報告が進む中、好業績銘柄が買われたことも相場の支えとなった。

ただ、上値は限定的。米ハイテク株安が逆風だ。人工知能（ＡＩ）投資を巡る不透明感がくすぶる中、昨夜の米株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が３．２％安と急落している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、香港不動産デベロッパー大手の新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が７．１％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．１％高、石炭最大手の中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が４．０％高と上げが目立った。新鴻基については、中間業績の３６％増益と配当の増額方針が好感されている。

セクター別では、香港不動産が高い。新鴻基のほか、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が３．８％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）と新世界発展（１７／ＨＫ）がそろって３．６％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。

レアメタル関連も急伸。タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が１５．１％高、高純度金属酸化物の稀美資源ＨＤ（９９３６／ＨＫ）が１０．７％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が６．８％高で取引を終えた。それぞれ、航空宇宙・軍需装備品としての需要が多く、安定的な拡大が期待されている。タングステン相場は過去最高を更新して推移。金属類の先高観も意識された。

農業セクターも物色される。アグリビジネスの超大現代農業（６８２／ＨＫ）が７．５％高、プランター栽培事業者の富景中国ＨＤ（２４９７／ＨＫ）が６．０％高、化学肥料メーカーの中国心連心化肥（１８６６／ＨＫ）が５．３％高、肥料販売中国最大手の中化化肥ＨＤ（２９７／ＨＫ）が３．９％高、窒素系肥料メーカーの中海石油化学（３９８３／ＨＫ）が２．５％高と値を上げた。中国で化学肥料の価格が急伸したと伝わり、農業関連に注目が集まっている。

半面、半導体セクターの一角は安い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．９％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．７％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．０％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３９％高の４１６２．８８ポイントで取引を終了した。レアメタル・非鉄が高い。発電、鉄鋼・産金、エネルギー、インフラ建設、メディア関連、不動産、半導体なども買われた。半面、宇宙・軍需産業は安い。自動車、消費関連、銀行・保険も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）