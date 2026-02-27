中国監督の“ありえないブロック”に「非常にユーモラス」とまさかの反応　現地メディアが言及　ファンも「さすがにこれは笑う」

中国監督のありえないブロックに日本のネットは騒然とした(C)Getty Images

2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の試合が行われ、日本代表（FIBAランキング22位）は中国代表（同27位）と対戦し80−87で敗れた。日本は一時、最大15点までリードを広げていたものの、試合後半に逆転を許し敗戦。今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。

ホーム2連戦の初戦となったこの日、日本は序盤から渡邊雄太のダンクや3ポイントでチームが勢いに乗り、第1クォーターを21−11で終えると、第2クォーターでも47-33と14点差をつけ折り返した。だが、第3クォーターに入ると中国が流れを掴み、次々と得点を重ねていく。日本はターンオーバーも目立つなど劣勢に回る時間帯が続き、第3Q終了時に56-58と試合をひっくり返されてしまう。

追いかける展開となった日本は第4クォーターで富樫勇樹や富永啓生が果敢にゴールを狙い、逆転を目指し反撃を試みたが、最後まで差を詰め切れず7点差で敗れた。

終盤の第4クォーターで日本は、富永がドリブルで攻め上がった際に中国ベンチ付近で相手ヘッドコーチとの接触により速攻が途切れ、残り1分30秒を切ったところでは馬場雄大がやや微妙な判定でファウルアウトとなるなど、流れを引き寄せきれない展開も続いた。