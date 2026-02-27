中国監督の“ありえないブロック”に「非常にユーモラス」とまさかの反応 現地メディアが言及 ファンも「さすがにこれは笑う」
中国監督のありえないブロックに日本のネットは騒然とした(C)Getty Images
2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の試合が行われ、日本代表（FIBAランキング22位）は中国代表（同27位）と対戦し80−87で敗れた。日本は一時、最大15点までリードを広げていたものの、試合後半に逆転を許し敗戦。今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。
【動画】再びNBAへ！ ブルズと再契約した河村勇輝のプレー集を見る
ホーム2連戦の初戦となったこの日、日本は序盤から渡邊雄太のダンクや3ポイントでチームが勢いに乗り、第1クォーターを21−11で終えると、第2クォーターでも47-33と14点差をつけ折り返した。だが、第3クォーターに入ると中国が流れを掴み、次々と得点を重ねていく。日本はターンオーバーも目立つなど劣勢に回る時間帯が続き、第3Q終了時に56-58と試合をひっくり返されてしまう。
追いかける展開となった日本は第4クォーターで富樫勇樹や富永啓生が果敢にゴールを狙い、逆転を目指し反撃を試みたが、最後まで差を詰め切れず7点差で敗れた。
終盤の第4クォーターで日本は、富永がドリブルで攻め上がった際に中国ベンチ付近で相手ヘッドコーチとの接触により速攻が途切れ、残り1分30秒を切ったところでは馬場雄大がやや微妙な判定でファウルアウトとなるなど、流れを引き寄せきれない展開も続いた。
一方の中国は今予選2連敗からの初白星。敵地での逆転勝利に国内ポータルサイト『捜狐』も賛辞を送っている。同サイトは、「この15点差の大逆転は、単なる1勝以上の意味を持つ。中国代表にとってはまさに意地を示す一戦だった。決して諦めない姿勢と闘志、そして粘り強さを証明し、ファンに久々の熱い思いを届けた」と振り返り、劇的な勝利を称えている。
他にも同サイトでは、第4クォーターに起きた富永と中国の郭士強ヘッドコーチの接触したシーンもトピックとして扱っている。日本にとっては信じられないアクシデントとなったが、『捜狐』は、「笑える！郭士強が中国男子バスケの“最優秀守備選手”に」などと報じた。ゲームの流れを止めたにも関わらず、「試合終盤に起きた“珍事”が話題を呼んでいる」「非常にユーモラスな場面」と伝えるなど問題視する様子もなく、さらには「ネットの中国ファンからは『さすがにこれは笑う』との声も上がった」といった現地の反応を紹介している。
また、日本のファンは痛恨の敗戦にショックを隠せない。SNS上では、「バスケの怖さを痛感する試合。一瞬の隙で流れが持っていかれた」「マジで残念」「第1、2クォーターまではイケると思ったんだけど」「微妙な判定だけど馬場のファウルが試合に影響したなぁ」と試合結果への反響が並ぶ。他にも、富永と中国ヘッドコーチの接触について、「プレイ中のボールを相手HCがスティールとか初めて聞いたかも」と驚きのコメントが寄せられていた。
日本は3月1日に同じくホームで韓国代表と対戦する。今度こそ、大観衆の期待に応える戦いを見せることが出来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]