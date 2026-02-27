Ž¢ÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«Ž£¤ÎÅú¤¨¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ä¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¸«¤¿Ž¢¤ª¶â»ý¤ÁŽ£¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
2026Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ž¢ÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«Ž£¤ÎÅú¤¨¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ä¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¸«¤¿Ž¢¤ª¶â»ý¤ÁŽ£¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤
¢§Âè2°Ì¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤âÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î3³ä¤ò¤Ä¤®¹þ¤ßÅÅµ¤Âå¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¶â¿©¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à"¤ÎÀµÂÎ"
¢§Âè3°Ì¡¡¤ä¤Ï¤ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï³ä¤¬°¤¹¤®¤ë¡Ä¸üÏ«¾Ê¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤¹¤ëŽ¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØŽ£¤Ë¶Ë¾®¤Î»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓµÁ¿ò¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+¦Á¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ý¤Á²È¡×¤òÁª¤ÖÉÙÍµÁØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ
¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¼Ú¶â¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¡ÖÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤ËÉÙÍµÁØ¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬¼«Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â°ì¸®¤äÆó¸®¤É¤³¤í¤«¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÅý·×¡Ê2019Ç¯Á´¹ñ²È·×¹½Â¤Ä´ºº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¡Ê2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ò°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î³¬ÁØ¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢³¬ÁØ¤´¤È¤Ë»ñ»º¤äÉéºÄ¤Î¶â³Û¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
Âè¶³¬µé¡§518.4Ëü±ß
Âè·³¬µé¡§671.2Ëü±ß
Âè¸³¬µé¡§861.5Ëü±ß
Âè¹³¬µé¡§1318.6Ëü±ß
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê½êÆÀ³¬ÁØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢½»Âð¤äÂðÃÏ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÉéºÄ¤Î¶â³Û¤âÂç¤¤¯¡¢¼Ú¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬ÉÔÆ°»º¤òÇã¤¦ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡ÖBS¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡ËÇ¾¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï²ÈÄÂ¤ä¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢·î¡¹¤Î²ÈÄÂ¤ä¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤È¤¤¤Ã¤¿»Ù½Ð¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡ÖPL¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡ËÇ¾¡×¤Ç¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢BSÇ¾¤ò»ý¤ÄÉÙÍµÁØ¤Î¾ì¹ç¡¢Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉéºÄ¡Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ë¤È¼ê¤ËÆþ¤ë»ñ»º¡Ê»ý¤Á²È¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²È·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢»ñ»º¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¡×¤Î2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÄÂÂß¤è¤ê¤â»ý¤Á²È¤Î¤Û¤¦¤¬»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¾å¤Ç¹çÍýÅª¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Ï½»Âð»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¸ü¤¤ÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¡×¤ä¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¹ñ¤¬¡Ö²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇ¶â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¼é¥ê¥Ã¥Á¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á²È¤ÏÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÄÂ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Û¤É»ý¤Á²ÈÇÉ¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë
ÉÔÆ°»º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸½¶â¤òÉÔÆ°»º¤Ë´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë²È¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²ÈÄÂ¤ÎµÞÆ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ³Û¤Î¾å¾º¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁý²Ã¤¬Â¿¾¯¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÂÂß¤Î¤è¤¦¤Ë²È¼ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç²ÈÄÂ¤¬Âç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ê¤éÇäµÑ±×¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡Ë¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï³ô¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤êµÞÍî¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤Î·ø¼Â¤Ê»ñ»º¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºòº£¤Ï¤È¤¯¤ËÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤ÏÃÏ²Á¡¦²ÈÄÂÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¿Í¤ÈÍÍ»Ò¸«¤ÇÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁ¤ÈÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÅìµþ23¶è¤ÇÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¸½ºßÇäµÑ¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÇäµÑ±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄÂ¼ý±×¡Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ý¤Á²È¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢ºòº£¤Î²ÈÄÂ¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡Ö»ý¤Á²È¤È¤¤¤¦»ñ»º¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô²Á¤è¤ê¤âÄã¤¤ÉÔÆ°»º¤ÎË½Íî¥ê¥¹¥¯
¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÃÏ²Á¸ø¼¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤¯¤Ë»°ÂçÅÔ»Ô·÷¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤ÇÃÏ²Á¤Î¾å¾ºÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÃÏÊý·÷¤Ç¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏË½Íî¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î²¼ÍîÎ¨¤ÏÌó40¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¡Ê2008¡Á2009Ç¯¡Ë¤ÎÁ´¹ñ»Ô³¹ÃÏ²Á³Ê»Ø¿ô¡ÊÁ´ÍÑÅÓÊ¿¶Ñ¡Ë¤Î²¼ÍîÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«2.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬·ÐºÑ¾ðÀª¤äÅê»ñ²È¿´Íý¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏ²Á¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¸åÆüËÜ¤Î·Êµ¤¤¬ºÆ¤Ó°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë½»µï¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÄì·ø¤¯¡¢²ÈÄÂ¤ÏµÞ·ã¤Ë²¼Íî¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤¬¡ÖÉÔÆ°»º¤ÏµÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÂÄêÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏË½Íî¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÙÍµÁØ¤Ï²È¤ò¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅê»ñ¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤Ë¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡Ë¤Ç¹¶¤á¡¢¥Ç¥Õ¥ì»þ¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¡Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ë¤Ç¼é¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬ÉÔÆ°»º¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»ý¤Á²È¤Ï´ÊÃ±¤Ë°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¡×¡Ö¶á½ê¤Î´Ä¶¤¬¹ç¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤Î¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬ÀÇÍý»Î¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½»¤ß¤¿¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¡¹¤È¹ØÆþ¤·¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÊÁ°¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄÂÂß¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤ëÉÙÍµÁØ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ëBS¾å¤Î»ñ»º¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Ï¤¿¤ÀÆ´¤ì¤Ç²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇÀ©¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò»ñ»º·ÁÀ®¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡Ö²ÈÄÂ¤¬°Â¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨
²È·×¤Î»Ù½Ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢·î¡¹¤Î²ÈÄÂ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öµï½»Èñ¡×¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÄÀè¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤Ã¤Æµï½»Èñ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤âµï½»Èñ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ëè·î¤Îµï½»Èñ¤¬5Ëü±ß°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢1Ç¯¤Ç60Ëü±ß¡¢30Ç¯¤Ç1800Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËè·î5Ëü±ß¤òÇ¯Íø5¡ó¤Ç30Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð4000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë°é¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µï½»Èñ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¹àÌÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢µï½»Èñ¤ÏÀ¸³è¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö²ÈÄÂ¤¬°Â¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤ì¤ÐÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µï½»Èñ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡×¤ÇÁª¤Ö½»¤Þ¤¤
¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Âè3¾Ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Î¥â¥Î¥µ¥·¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¸¶Â§¤ò¡¢½»µïÁª¤Ó¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½»µïÈñ¤Ï¤¿¤À²¼¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ÷¤ê¤¿¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬²áµî¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ï¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë¥Ñ¥ó¤Î¼ª¤ò¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ïµï¼ò²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ì¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤À¤±¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÞ¤Ë»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢»Å»ö¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ï²È¤Ëµ¢¤ì¤Æ¥«¥Õ¥§Âå¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§Âå¤òÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç½»¤àÊý¤¬·ÐºÑÅª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÌÜÀè¤Î²ÈÄÂ¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤ë¥³¥¹¥È¡×¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤º¡¢»Å»ö¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡×¤Þ¤Ç·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯01·î27Æü¡Ë
----------
¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1981Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£2004Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÇÌ³½ð¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¢Åìµþ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤ä½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ðÂÐ±þ¡¢ÉÔÉþ¿³ºº¶ÈÌ³Åù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯7·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀºÎÏÅª¤Ê¼¹É®³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄ¶²þÄûÈÇ¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØËÍ¤é¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø2050Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É·ÐºÑ µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëµðÂç»Ô¾ì¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¿Þ¡Ù¡ÊNEXTRAVELER BOOKS¡Ë¡¢¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ë