100年にわたり世界中で愛され続けてきた『くまのプーさん』の原作デビュー100周年を記念した展示会を開催。

ディズニー・アニメーションの展示では、100エーカーの森をテーマに「くまのプーさん」と仲間たちの暮らしを立体的に感じられる空間演出とともに、コンセプトアートや原画、背景画、立体作品など多彩な展示により、時代を超えて愛され続ける物語が体感できる展示会です☆

原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展

100エーカーの森

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

入場料：一般1,800円(税込)／高校生1,300円(税込)／小中学生800円(税込)／グッズ付き3,900円(税込)

一般前売り販売期間：2026年2月17日（火）12:00〜3月16日（月）23:59

チケット販売：ローソンチケット（Lコード：38210）

開催期間：2026年3月17日（火）〜4月13日（月）

開場時間：11:00〜20:00

※最終日は17:00閉場

※3月22日、29日、4月5日、12日は19:30閉場

※最終入場は閉場30分前まで

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

主催：原作デビュー100周年記念くまのプーさん展実行委員会

企画：原作デビュー100周年記念くまのプーさん展実行委員会

特別協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

協賛：ディズニー★JCBカード、ローソンチケット

公式サイトURL：https://matsuya-exhibition.com/pooh100-exhibition

100年にわたり世界中で愛され続けてきた『くまのプーさん』

1926年にA.A.ミルン氏が息子クリストファー・ロビン氏との日々から生み出した物語は、繊細な挿画を手がけたE.H.シェパード氏とともに英国文学として育まれました。

その後、ウォルト・ディズニーによってアニメーションへと受け継がれ、父から子へ、そしてまた次の世代へと語り継がれる“永遠の物語”として世界に広がった名作です。

2026年に迎える原作デビューから100周年 を記念し「100周年記念 くまのプーさん展」を松屋銀座・イベントスクエアにて開催。

会場ではまず、原作が生まれた当時の雰囲気の中で原作挿画が紹介されます。

そして、ディズニー・アニメーション の展示では、100エーカーの森をテーマに「くまのプーさん」と仲間たちの暮らしを立体的に感じられる空間を演出。

コンセプトアートや原画、背景画、立体作品など多彩な展示により、時代を超えて愛され続ける物語が体感できます。

2025年3月17日より松屋銀座・イベントスクエアにて開催、その後大阪会場 阪急うめだ本店をはじめ全国巡回も予定されています。

エントランス

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

エントランスには「くまのプーさん」原作デビュー100周年をお祝いするディスプレイを設置。

エントランスを抜けた先、赤い風船に彩られた空間では「くまのプーさん」とウォルト氏の出会いが上映されます。

ディズニー・アニメ−ションの世界へ

100エーカーの森

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

100エーカーの森へ足を踏み入れれば、ディズニー・アニメーション『くまのプーさん』のコンセプトアートや背景資料などが並びます。

優しい木漏れ日を浴びながら「くまのプーさん」と仲間たちの世界に浸ることができます。

プーの家と橋

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

森の奥へ進むと、「サンダース」の表札とプーの家がお出迎え。

棒投げ橋では「くまのプーさん」や「ピグレット」と記念撮影を楽しめます。

2人の作家と「クマのプーさん」の誕生

A.A. ミルン氏、クリストファー・ロビン・ミルン氏とプーベア

撮影 ハワード・コスター

© National Portrait Gallery, London

原作『クマのプーさん』の作家である A.A.ミルン氏と、

E.H. シェパード氏

撮影 ハワード・コスター

© National Portrait Gallery, London

挿絵を担当した E.H.シェパード氏。

A.A.ミルン作・E.H.シェパード絵『クマのプーさん』より

Courtesy of HarperCollins Publishers Ltd. © The

Trustees of The Shepard Trust and HarperCollins

Publishers Ltd.

会場には、2人が生きた1920年代のイギリスを感じさせる展示空間が広がります。

A.A.ミルン作・E.H.シェパード絵『クマのプーさん』より

Courtesy of HarperCollins Publishers Ltd. ©

The Trustees of The Shepard Trust and

HarperCollins Publishers Ltd.

展示される作品は『クマのプーさん』や『プー横丁にたった家』です。

A.A.ミルン作・E.H.シェパード絵『クマのプーさん』より

Courtesy of HarperCollins Publishers Ltd. © The

Trustees of The Shepard Trust and HarperCollins

Publishers Ltd.

作品の挿絵（複製）や関連資料が観覧できる、貴重な機会です。

A.A.ミルン作・E.H.シェパード絵『クマのプーさん』より

Courtesy of HarperCollins Publishers Ltd. ©

The Trustees of The Shepard Trust and

HarperCollins Publishers Ltd.

グッズ情報（一部）

「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」には、グッズコーナーも設置。

グッズコーナーでは、展覧会限定グッズの販売も予定されています。

ポーチ 穴 プーさん

価格：2,750円（税込）

「ラビット」の家からお顔を出す「くまのプーさん」をデザインしたポーチ。

眉尻を下げた「くまのプーさん」の表情に注目です。

クロッキーブック 穴 プーさん

価格：1,100円（税込）

「くまのプーさん」のアートを使用したクロッキーブック。

幅広い年代の方が愛用しやすい、優しいタッチのアートが使用されています。

クロッキーブック 風船 プーさん

価格：1,100円（税込）

「くまのプーさん」と「クリストファー・ロビン」のクラシカルなアートが使用されたクロッキーブック。

身体を屈めながら「くまのプーさん」に話しかける「クリストファー・ロビン」が印象的です。

シークレットコレクション ペーパー缶バッジ プーさん／メガネケース チェック プーさん／マグ ストライプ プーさん

ラインナップ・価格：

・シークレットコレクション ペーパー缶バッジ プーさん（左上）990円（税込）

・メガネケース チェック プーさん（右下）1,540円（税込）

・マグ ストライプ プーさん（左下）1,980円（税込）

「くまのプーさん」や「ピグレット」「ティガー」のアートが使用されたグッズも多数ラインナップ。

クローズドパッケージ仕様の缶バッジやメガネケース、大人かわいいマグなどが登場します。

箱入フレークシール ストライプ プーさん＆フレンズ

価格：1,210円（税込）

様々なデザインのシールをアソートした「箱入フレークシール ストライプ プーさん＆フレンズ」

「くまのプーさん」「ピグレット」「ティガー」を描いたボックスに入っています。

フラットポーチ プーさん＆ピグレット＆ティガー／アクリルキーホルダー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ラインナップ・価格：

・フラットポーチ プーさん＆ピグレット＆ティガー 2,420円（税込）

・アクリルキーホルダー（逃げる（左） 風船（中） 夕暮れ（右））各1,100円（税込）

ディズニー・アニメーション『くまのプーさん』のワンシーンを使用したポーチとアクリルキーホルダー。

100エーカーの森のロゴが入ったリボンやチャーム付きです。

やさしいユーモアにあふれた『くまのプーさん』の100周年を祝う展覧会。

2026年3月17日からの東京・松屋銀座会場を皮切りに全国巡回が予定されている「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」の紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー・アニメーション版や原画、背景画の展示が楽しめる！「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」 appeared first on Dtimes.