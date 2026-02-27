東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)から始まる「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したプログラムが始動します。

2026年4月14日(火)より、ダッフィー＆フレンズが「青色」を見つける旅に出る物語をテーマにした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のスーベニア付きメニューが仲間入り。

ピスタチオがアクセントのショートケーキとともに、物語のシーンが描かれたプレートを楽しめます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）

発売日：2026年4月14日(火)

価格：550円

スーベニアプレート付き：プラス 900円

販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」期間中に提供される｢ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）｣

ミルクティーの風味がふんわりと広がるショートケーキに、食感のアクセントとしてピスタチオを加えたこだわりのデザートです。

セットにできるスーベニアプレートには、リーナ・ベルが見つけた「きらきら光るわくわくのかけら」を囲んで、出発の準備をするダッフィーたちの様子がデザインされています。

物語のワンシーンを切り取ったようなプレートは、自宅でのデザートタイムをより特別にしてくれます。

25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に染まるパークで、ダッフィーたちと一緒に「美しい青」を見つける物語が楽しめるイベント。

かわいいアートがデザインされたスーベニアメニューも揃っています☆

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）（スーベニアプレート付き）の紹介でした。

