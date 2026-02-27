きらきら光るかけらをデザイン！東京ディズニーシー「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」スーベニアプレート付き
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)から始まる「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したプログラムが始動します。
2026年4月14日(火)より、ダッフィー＆フレンズが「青色」を見つける旅に出る物語をテーマにした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のスーベニア付きメニューが仲間入り。
ピスタチオがアクセントのショートケーキとともに、物語のシーンが描かれたプレートを楽しめます。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）
発売日：2026年4月14日(火)
価格：550円
スーベニアプレート付き：プラス 900円
販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」期間中に提供される｢ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）｣
ミルクティーの風味がふんわりと広がるショートケーキに、食感のアクセントとしてピスタチオを加えたこだわりのデザートです。
セットにできるスーベニアプレートには、リーナ・ベルが見つけた「きらきら光るわくわくのかけら」を囲んで、出発の準備をするダッフィーたちの様子がデザインされています。
物語のワンシーンを切り取ったようなプレートは、自宅でのデザートタイムをより特別にしてくれます。
25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に染まるパークで、ダッフィーたちと一緒に「美しい青」を見つける物語が楽しめるイベント。
かわいいアートがデザインされたスーベニアメニューも揃っています☆
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）（スーベニアプレート付き）の紹介でした。
