東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念した新プログラムがスタート！
2026年4月14日(火)より、ダッフィーたちが素敵な青色を探しに出発する様子をデザインした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のスーベニア付きメニューが登場。
ストーリーの世界観がたっぷり詰まった、ティータイムにぴったりなスウィーツとスーベニアカップがラインナップされます。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」紅茶パンナコッタ＆ミルクムース
発売日：2026年4月14日(火)
価格：550円
スーベニアカップ付き：プラス 900円
販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」にあわせて登場する｢紅茶パンナコッタ＆ミルクムース｣
紅茶の豊かな香りが広がるパンナコッタに、まろやかなミルクムースを重ねた2層仕立てのデザート。
対象メニューにプラス900円で付けられるスーベニアカップには、ジェラトーニの呼びかけで青色さがしに出発するダッフィー＆フレンズの楽しそうな姿が描かれています。
「ファインド・ブルー号」に乗ったみんなの笑顔がデザインされたカップは、旅の思い出を持ち帰るのにぴったりなアイテムです。
東京ディズニーシー25周年の祝祭を彩る、心温まるストーリーを感じながら素敵なスウィーツタイムを楽しんでください☆
オリエンタルランド「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」紅茶パンナコッタ＆ミルクムース（スーベニアカップ付き）の紹介でした。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の情報はこちらでまとめて紹介しています☆
