東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念した新プログラムがスタート！

2026年4月14日(火)より、ダッフィーたちが素敵な青色を探しに出発する様子をデザインした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のスーベニア付きメニューが登場。

ストーリーの世界観がたっぷり詰まった、ティータイムにぴったりなスウィーツとスーベニアカップがラインナップされます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」紅茶パンナコッタ＆ミルクムース

発売日：2026年4月14日(火)

価格：550円

スーベニアカップ付き：プラス 900円

販売場所：東京ディズニーシー／ケープコッド・クックオフ

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」にあわせて登場する｢紅茶パンナコッタ＆ミルクムース｣

紅茶の豊かな香りが広がるパンナコッタに、まろやかなミルクムースを重ねた2層仕立てのデザート。

対象メニューにプラス900円で付けられるスーベニアカップには、ジェラトーニの呼びかけで青色さがしに出発するダッフィー＆フレンズの楽しそうな姿が描かれています。

「ファインド・ブルー号」に乗ったみんなの笑顔がデザインされたカップは、旅の思い出を持ち帰るのにぴったりなアイテムです。

東京ディズニーシー25周年の祝祭を彩る、心温まるストーリーを感じながら素敵なスウィーツタイムを楽しんでください☆

オリエンタルランド「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」紅茶パンナコッタ＆ミルクムース（スーベニアカップ付き）の紹介でした。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の情報はこちらでまとめて紹介しています☆

