長谷川あかり流！油なし＆炒めない『八宝菜ならぬ五宝菜』アレンジ自在のシンプルレシピ
定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから中華料理店でおなじみの八宝菜ですが、おうちで作るときは8種類も具材をそろえるのは大変。豚肉と、意外とだしが出るかまぼこ（ちくわ、かに風味かまぼこなどでも）さえあれば、好みの野菜をプラスするだけで充分おいしくできます。白菜の代わりにキャベツや青梗菜、にんじんなどの根菜、きのこ類……など、冷蔵庫の余りものを片づけたいときにもぴったり。さらに、＜とろみ＞づけは豚肉に片栗粉をまぶしておくことで「水溶き片栗粉が＜だま＞になっちゃった！」という失敗を回避。まんべんなくとろみがつくんです。
具はあるもので何でもOK。
豚バラ薄切り肉……100g
片栗粉
（3）豚肉を加えて煮る長谷川あかり
料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。オレンジページ＆オレンジページnetの連載をまとめた書籍『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』（小社）が好評発売中！
X：@akari_hasegawa
『五宝菜』のレシピ
具はあるもので何でもOK。
とろみづけにも失敗しない！
油を使わず、炒めないから軽い仕上がりです
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……100g
白菜……130g
ピーマン……2個
かまぼこ（紅）……60g
うずら卵の水煮……5〜6個
しょうがのみじん切り……1かけ分
にんにくのみじん切り……1かけ分
片栗粉
塩
しょうゆ
作り方
（1）材料を切り、豚肉に粉をまぶす白菜はざく切りにする。ピーマンはへたと種を取り、乱切りにする。かまぼこは幅5mmの薄切りにする。豚肉は幅3〜4cmに切って片栗粉大さじ1と1/2をまんべんなくまぶす。
（2）フライパンに入れて煮る直径22cmのフライパンに水1と1/2カップ、白菜、ピーマン、かまぼこ、うずら、しょうが、にんにくを入れ、塩小さじ1/2をふる。中火にかけ、煮立ったらふたをして弱めの中火で2分煮る。
（3）豚肉を加えて煮る
（1）の豚肉、しょうゆ小さじ2、塩ひとつまみを加えてよく混ぜる。煮立ったら、再びふたをして弱火で3分煮る。ふたを取って混ぜ、全体にとろみがついたら火を止める。
料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。オレンジページ＆オレンジページnetの連載をまとめた書籍『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』（小社）が好評発売中！
X：@akari_hasegawa
オレンジページ刊（『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』）