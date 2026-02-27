長谷川あかり流！油なし＆炒めない『八宝菜ならぬ五宝菜』アレンジ自在のシンプルレシピ

『五宝菜』のレシピ

具はあるもので何でもOK。

とろみづけにも失敗しない！

油を使わず、炒めないから軽い仕上がりです

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……100g

白菜……130g

ピーマン……2個

かまぼこ（紅）……60g

うずら卵の水煮……5〜6個

しょうがのみじん切り……1かけ分

にんにくのみじん切り……1かけ分

片栗粉

塩

しょうゆ

作り方

（1）材料を切り、豚肉に粉をまぶす白菜はざく切りにする。ピーマンはへたと種を取り、乱切りにする。かまぼこは幅5mmの薄切りにする。豚肉は幅3〜4cmに切って片栗粉大さじ1と1/2をまんべんなくまぶす。

（2）フライパンに入れて煮る直径22cmのフライパンに水1と1/2カップ、白菜、ピーマン、かまぼこ、うずら、しょうが、にんにくを入れ、塩小さじ1/2をふる。中火にかけ、煮立ったらふたをして弱めの中火で2分煮る。

（3）豚肉を加えて煮る

（1）の豚肉、しょうゆ小さじ2、塩ひとつまみを加えてよく混ぜる。煮立ったら、再びふたをして弱火で3分煮る。ふたを取って混ぜ、全体にとろみがついたら火を止める。

長谷川あかり料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。オレンジページ＆オレンジページnetの連載をまとめた書籍『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』（小社）が好評発売中！X：@akari_hasegawa

オレンジページ刊（『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』）