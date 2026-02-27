大宮が高校2年生DF木寺優直とプロ契約締結!! U12からアカデミー所属「多くの人の心に残る選手になります」
RB大宮アルディージャは27日、RB大宮アルディージャU18のDF木寺優直(2年)がプロ契約を締結したことを発表した。
木寺はU12世代から大宮の下部組織に所属。すでに今季の2種登録が完了しており、J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節では出番こそなかったがベンチ入りした。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DF木寺優直
(きでら・すなお)
■生年月日
2008年9月12日(17歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
179cm/65kg
■経歴
なかよしくらぶ-エクセレントフィートFC-大宮U12-大宮U15-大宮U18
■コメント
「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、木寺優直です。幼いころからお世話になったこのクラブでプロとしてのスタートラインに立てること、うれしく思います。今まで支えてくれた家族、ご指導してくださった監督、コーチ、切磋琢磨しあったチームメート、たくさんの人の支えがあってここにいます。心から感謝を伝えたいです。まずは、RB大宮アルディージャで1試合でも多く試合に絡み、海外でプレーするために感謝の気持ちを忘れることなく日々精進していきます。そして、多くの人の心に残る選手になります。応援よろしくお願いします」
