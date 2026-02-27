25周年の祝祭を彩る！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)よりスタートするアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、新しいプログラムが始動！

2026年4月14日(火)より、ダッフィーたちが様々な“青い色”を探しに出発する様子をデザインした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のグッズやフードスーベニアが登場。

心温まるストーリーに基づいたアイテムに加え、ホテルでのスペシャルメニューやリゾートラインのフリーきっぷなど、パーク全体でダッフィーたちの新しい物語を楽しめるラインナップが展開されます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」

発売日：2026年4月14日(火)

販売場所：東京ディズニーシー、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、ディズニーリゾートライン

ある晴れた日の朝、浜辺で絵を描いていたジェラトーニは、海や空、貝殻など、それぞれに異なる「青」の美しさに気づきました。

「きっとまだほかにもあるはず。ねえみんな、青い色を一緒に探しにいかない？」というジェラトーニの呼びかけに、ダッフィーたちは元気よく賛成します。

出発に向けて、みんなは三輪車と船の形の荷台をつないだ「ファインド・ブルー号」を完成させ、もくもくと飾りつけをはじめました。

ダッフィーが道に迷わないか心配していると、リーナ・ベルが浜辺で見つけた「きらきら光るわくわくのかけら」を指さして言いました。

「このかけらを目印にして進んでいったら、きっとすてきな青色があちこちに見つかるはず！」という提案に、クッキー・アンがその石を集めた飾りを三輪車につける名案を出し、ステラ・ルーも賛同します。

みんなで作ったきらきら光る飾りを先頭に取りつけ、ついに「ファインド・ブルー号」が完成しました。

オル・メルが作った「青色さがしにぴったりな曲」をみんなで歌いながら、シェリーメイが振る旗を合図にゆっくりと動きだします。

青色さがしに出発したダッフィーたちの笑顔と、砂浜を進むファインド・ブルー号の軌跡は、光る石たちのようにきらきらと輝いていました。

ぬいぐるみ

価格：5,400円

ストーリーに登場する「ファインド・ブルー号」に乗ったダッフィーのぬいぐるみです。

三輪車と船の荷台が繋がった特別なデザインで、今から出発するわくわくした表情が表現されています。

ぬいぐるみバッジ

価格：各2,800円

やさしいブルーを基調としたコスチュームを身にまとったダッフィー＆フレンズ。

ストーリーで大切な目印となる「きらきら光るわくわくのかけら」をイメージした飾りが胸元に付いています。

クリップ

価格：各2,300円

ぬいぐるみ素材で作られた、ふわふわとした質感が可愛らしいフェイス型クリップです。

カラフルなリボンがポイントとなっており、全7種類を揃えられるセットも用意されています。

トートバッグ（全7種）

価格：各3,500円

青色さがしに出発する様子が、各キャラクターごとに個別にデザインされたトートバッグです。

クリップを付けてカスタマイズを楽しむのもおすすめです。

カチューシャ ＆ Tシャツ ＆ キャップ

カチューシャ：2,500円

Tシャツ（3サイズ）：各3,700円

キャップ：3,500円

身につけて歩くだけで青色さがしの気分を盛り上げてくれるグッズも充実しています。

ダッフィーたちと一緒にパークの様々な「青」を見つける旅が楽しめます。

「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」ぬいぐるみバッジ

価格：各2,800円

25周年のエンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に出演するダッフィーとシェリーメイの特別なぬいぐるみバッジです。

テーマカラーである「ジュビリーブルー」を基調とした、祝祭感あふれる豪華な衣装が特徴となっています。

ダッフィークッキーサンド（キャラメルクリーム）3個入り

価格：2,000円

パークで人気のメニューをイメージした「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、ダッフィーのクッキーサンドが初登場。

キャラメルクリームとソースをはさんだダッフィーの顔型クッキーが、冷凍便で自宅に届きます。

紅茶パンナコッタ＆ミルクムース（スーベニアカップ付き）

価格：550円（スーベニアカップ付きはプラス900円）

紅茶の香りが広がるパンナコッタとミルクムースのデザートです。

ダッフィーたちがデザインされた、爽やかなブルーのスーベニアカップをセットにできます。

ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）（スーベニアプレート付き）

価格：550円（スーベニアプレート付きはプラス900円）

ピスタチオの食感が楽しめるミルクティー風味のショートケーキです。

青色さがしの様子が描かれたスーベニアプレートは、ティータイムを彩ります。

グミキャンディー、ミニスナックケース付き

価格：1,700円

ダッフィーが光る石をビンに集めている様子を表現したミニスナックケースです。

中に入ったグミキャンディーは、ダッフィーが持つビンから取り出すことができるユニークなデザインとなっています。

シルクロードガーデン「カントニーズランチ」＆スペシャルドリンク

カントニーズランチ：7,800円

スペシャルドリンク：1,600円

提供期間：2026年4月14日(火)から7月6日(月)

ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」では、特別なランチコースが提供されます。

デザートプレートには、ファインド・ブルー号に乗ったダッフィーとジェラトーニのモチーフがあしらわれ、目でも舌でも楽しめます。

ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

発売日：2026年4月14日(火)

「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷが各駅で販売されます。

25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」に染まる東京ディズニーシーへの旅の思い出になる1枚です。

東京ディズニーシー25周年の祝祭を、ダッフィーたちと一緒に「美しい青色」を見つける旅。

きらきらと輝く笑顔と、心温まるストーリーがゲストの皆さまを温かく迎えてくれます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の紹介でした。

