Snow Man特集が『小学一年生』に掲載！子ども記者が『それスノ』に潜入

Snow Manの特集が、学習雑誌『小学一年生』4月号（2月27日発売）に掲載。

TV番組『それSnow Manにやらせて下さい』とコラボした、1年生向け・親向け2大記事を展開している。

■小一スペシャルミッション『それスノ』に潜入！

『小学一年生』の子ども記者が『それSnow Manにやらせて下さい』の収録現場で、テレビ番組ができるまでを徹底取材した。

Snow Manとの集合写真に加え、セットやリハーサルの様子、カメラや照明などテレビの制作現場の仕事を楽しく紹介している。

潜入したのはSnow Manやゲストが3分で振り付けを覚えてダンスを披露する「ダンスノ完コピレボリューション」。大盛り上がりの番組収録の裏側は必見だ。

■独占インタビュー：それスノも一年生だった！

放送6年目を迎えた『それスノ』の思い出を、Snow Manのメンバーがたっぷり語った。さらに、Snow Manメンバーの、小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなど貴重な話もたっぷり掲載している。

メインを飾るのは、Snow Man9名で今春新入学する1年生をお祝いする「おめでとう祝一年生」集合写真。Snow Manメンバーから1年生へのメッセージも必読だ。

■書籍情報

2026.02.27 ON SALE

『小学一年生』4月号

■【画像】Snow Manと子ども記者のカット

■【画像】『小学一年生』4月号表紙

