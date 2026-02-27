Snow Man特集が『小学一年生』に掲載！子ども記者が『それスノ』に潜入
Snow Manの特集が、学習雑誌『小学一年生』4月号（2月27日発売）に掲載。
TV番組『それSnow Manにやらせて下さい』とコラボした、1年生向け・親向け2大記事を展開している。
■小一スペシャルミッション『それスノ』に潜入！
『小学一年生』の子ども記者が『それSnow Manにやらせて下さい』の収録現場で、テレビ番組ができるまでを徹底取材した。
Snow Manとの集合写真に加え、セットやリハーサルの様子、カメラや照明などテレビの制作現場の仕事を楽しく紹介している。
潜入したのはSnow Manやゲストが3分で振り付けを覚えてダンスを披露する「ダンスノ完コピレボリューション」。大盛り上がりの番組収録の裏側は必見だ。
■独占インタビュー：それスノも一年生だった！
放送6年目を迎えた『それスノ』の思い出を、Snow Manのメンバーがたっぷり語った。さらに、Snow Manメンバーの、小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなど貴重な話もたっぷり掲載している。
メインを飾るのは、Snow Man9名で今春新入学する1年生をお祝いする「おめでとう祝一年生」集合写真。Snow Manメンバーから1年生へのメッセージも必読だ。
■書籍情報
2026.02.27 ON SALE
『小学一年生』4月号
