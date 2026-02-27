2026年3月10日から13日まで東京ビッグサイトで開催されるFOODEX JAPAN 2026に、Altromercatoが出展します。

アジア最大級の食品・飲料展示会で、イタリア発のフェアトレード食品をまとめて体験できる機会です。

日本市場で高まるエシカル消費の流れに合わせ、品質と調達透明性を両立した提案が本格化します！

Altromercato「FOODEX JAPAN 2026出展」

展示会名：FOODEX JAPAN 2026会期：2026年3月10日ー13日会場：東京ビッグサイト（海外ナショナルパビリオン）ブース番号：W2-K29-025出展予定：コーヒー、パスタ、紅茶、チョコレート、その他

Altromercatoは「Fair for the People, care for the Earth」を掲げ、倫理的なサプライチェーンを構築するイタリア最大級のフェアトレード組織です。

同組織は生産者パートナーとともに、搾取や周縁化を避ける取引を重ねながら、持続可能な商品づくりを世界各地で進めています。

今回の出展では、イタリア産食品とフェアトレード原料を組み合わせた主力商品群を、日本の輸入・卸・小売市場へ本格提案する計画です。

主力6カテゴリと日本市場向け提案の中身

協働体制：37か国・91以上のパートナー団体主要原料：コーヒー、カカオ、砂糖、紅茶

主力カテゴリ：コーヒー、パスタ、オリーブオイル、トマトパッサータ、紅茶、チョコレート菓子。

フェアトレードコーヒー「Bio caffe 100% Arabica」は、エチオピア産アラビカ種と厳選した中南米産豆をブレンドし、低温焙煎で柑橘系の余韻とコクのバランスを引き出した設計です。

イタリア産オーガニックパスタは、持続可能な農法の小麦を使い、低温乾燥で風味と栄養価を保ちながら安定供給を目指す構成になっています。

有機エキストラバージンオリーブオイルは、収穫後数時間以内の低温圧搾を軸に、協同組合連携でトレーサビリティと労働環境への配慮を両立しています。

オーガニック・トマトパッサータは、南イタリア協同組合の「Tomato Revolution」プロジェクトを背景に、違法労働のない供給体制と完熟トマトの自然な甘みを打ち出しています。

紅茶ラインはヒマラヤ、インド、スリランカ産茶葉を活用し、香りの深さに加えてデカフェ展開まで揃えることで、飲用シーンの幅を広げています。

チョコレートと菓子はラテンアメリカやアフリカの小規模生産者組合由来カカオを用い、写真のダークチョコレートスプレッドのように濃厚な質感を前面に出した商品訴求が特徴です。

白いトーストに渦状に塗られたクリームのビジュアルからも、カカオのコクと艶感を活かした“デザート用途の強さ”が直感的に伝わります！

日本市場ではエシカル消費と調達透明性への評価が拡大しており、同組織は品質・倫理性・安定供給を兼ね備えた長期パートナーとしての立ち位置を明確にしています。

展示会期間中はブースで製品説明と商談対応を行い、事前商談予約も受付中。

食品展示会の見どころは味だけでなく、どのような供給網で作られているかまで可視化されている点にあります。

Altromercatoの提案は、イタリア食品の魅力にフェアトレードの社会的価値を重ね、導入後のストーリーまで設計しやすいのが強みです。

【持続可能なイタリア食品を日本市場へ提案！

Altromercato「FOODEX JAPAN 2026出展」】の紹介でした。

