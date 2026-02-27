4人乗りの新車が「約145万円」で手に入る！

スズキは2025年12月15日、軽ハイトワゴン「ワゴンR」を一部仕様変更し、同日より発売しました。

デザインの刷新と安全性能の強化が図られています。

【画像】超カッコいい！ これが「約145万円」で買えるスズキの新「軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ワゴンRは、1993年に“軽ハイトワゴン”というジャンルを切り拓いたパイオニアです。

現行モデルは2017年2月に登場した6代目で、広い室内空間と使い勝手の良さを武器に、日本の軽自動車市場を牽引し続けてきました。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mm。

パワートレインは、熱効率を追求したR06D型660cc直列3気筒自然吸気エンジン（最高出力49PS・最大トルク58Nm）を搭載し、上位グレードにはマイルドハイブリッドシステムが組み合わされます。

今回の改良でグレード体系が整理され、ラインナップは自然吸気エンジンの「ZL」（145万7500円〜158万700円）と、マイルドハイブリッド搭載の「ハイブリッドZX」（173万6900円〜185万6800円）のシンプルな2グレード体制となりました（価格はすべて消費税込み）。それぞれ2WD（FF）と4WDの設定があります。

ベーシックなZLには、CVTのほか、いまや希少な存在となった5速MTモデルもラインナップされています。価格はCVTモデルと同じで、FFモデルなら145万7500円で手に入れることができます。

外観では、これまで上級派生モデル「カスタムZ」専用だった精悍なフロントデザインを標準モデルに採用し、立体感のあるフロントグリルなどで上質で力強い印象へと生まれ変わりました。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキを最新の“デュアルセンサーブレーキサポートII”にアップデート。

検知対象に自転車や自動二輪車が加わったほか、交差点での右左折時の検知機能も追加され、安心感が大きく向上しています。

最安グレードZLでも、装備はかなり充実しています。

外観は、今回の刷新によりパッと見の迫力も上級グレードに引けを取りません。

ただし足元はZLが14インチフルホイールキャップであるのに対し、ハイブリッドZXは15インチアルミホイールという差があります。

内装は、ハイブリッドZXが本革巻ステアリングホイールやメッキシフトノブボタンを採用して質感を高めているのに対し、ZLはウレタンステアリングとなります。

しかし、フルオートエアコンやキーレスプッシュスタートシステム、運転席シートヒーターといった快適装備は、ZLを含む全車に標準装備されています。これは非常に良心的です。

しかもインパネカラーパネルの上質なボルドー（ワインレッド）仕上げは、ZLでしか選ぶことができません（ハイブリッドZXはグラファイトダークグレー）。

そして大きな違いは、マイルドハイブリッドの有無と、アダプティブクルーズコントロール（ACC）の有無です。

ただしカタログ燃費（WLTCモード燃費）は、750kgと軽量なボディのZL（5速MT・FF）が25.1km／Lで、車両重量810kgのハイブリッドZX（FF）と同じ数値をたたき出しており、見逃せないポイントといえます。

ちなみにZLのCVT・FFモデル（車両重量770kg）のカタログ燃費は24.2km／Lで、こちらはモーターアシストの有無がそのまま燃費の差となっているようです。

シンプルな道具として低コストでワゴンRを存分に活用したいなら、ベーシックグレードZLの5速MT車は注目の1台といえるかもしれません。