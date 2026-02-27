2025年は「バラプラセンタ」、「ふかひれコラーゲン」をはじめ、当社商品が予想以上に世界に広まり、多くの方々にご愛顧いただいていることを心から実感した年でした。最近はロシア、ウクライナ、UAEから直接会社にお買い求めに来て下さる方が増え、SDGｓの背景もあって、植物性プラセンタが世界中から注目されている手応えを感じます。実務の全てを担う妻（生物資源学博士・地映子）を支え、更に世界に拡大していく方針です。



異業種交流会「VAV倶楽部」は26年に46周年を迎え、日本最長の交流会です。業種も年代も違う方々と交流し刺激を受けることが、元気の源だと思います。



わたしのモットーは「金儲けよりも人儲け」。これまでの人生も人様とのご縁を何よりも大切にしてきました。26年の目標は、もっともっと人様に喜んで頂けるように努めます。



「人生は出逢いの旅です」。本年も良い旅をします。





（東京・銀座の本社にて）