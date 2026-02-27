人気YouTuber・ヒカル（34）が2月25日までに自身のチャンネルを更新。動画のなかで階段から転落する場面があり、視聴者の間で衝撃が広がっている。

動画ではヒカルのほかに、人気YouTuber・中町JP（28）、人気YouTuber・相馬トランジスタ（36）、リアリティー番組『令和の虎』主宰・林尚弘氏（41）、実業家・桑田龍征氏（40）が登場。デビュー前のセクシー女優5人と、5対5でデートする企画が行われた。

一行は2グループに分かれて車で移動し、人力車や食事を堪能。その後、ゲームセンターでツーショットデートが行われ、ヒカルは風俗店勤務の「白雪フジ」とペアを組んだ。

スポーツ経験のある2人は、的を狙って投球するストラックアウトに挑戦することで意気投合。遊ぶ前に小銭を両替しに移動したのだが、“事故”が起きたのはそのときだった。

2人で階段を降りていたところ、突如としてバランスを崩し、膝から滑り落ちるように落下したヒカル。階段の手すりに頭を打ちかけていたが、とっさに態勢を変えて腰から落ちるように着地したのだった。

一瞬の出来事にフジは「えぇ！」と叫び、スタッフも「ヤバい、ヤバい、ヤバい！」と声を上げ、体を丸めて横たわるヒカルのもとに駆けつける。「痛っ！」と悶絶しながら起き上がったヒカルだが、よく見ると右足の靴が脱げていたことも確認できた。動画ではフジが靴を拾い上げる姿も映っており、ヒカルが転落した際に脱げたものと思われる。

その後、場面が切り替わり、「いやぁ、生還しました」とカメラに向かって報告したヒカル。「大怪我かと思ったら、まぁまぁもちろん怪我したんですけど」と右の手のひらを見せながら、「血は出てたんですけど、結構。でも手のひらだったんで、なんとか！」と無事をアピール。

続けて「ポジティブに考えると、体が温まったかなっていう感じ」と冗談交じりに述べ、「でもなんか（フジと）距離縮まったよな」「俺のこと心配になったやろ？」「気にしてほしくて体張った」とフジを笑わせていた。

だが、「あんな無様な姿晒したの久しぶりやわ。俺もビックリした」と漏らしつつ、「持ち前のポテンシャルで、やっぱ被害を最小に抑えたな。あれ、普通の人やったらもう、（顔面から）いってもうとったと思うんやけど、ギリギリ（セーフだった）」と振り返った。

気を取り直し、再びフジとストラックアウトに向かったヒカル。階段を上る際には「この靴がめっちゃ不安定」と自身が履いていた厚底の靴を見せながら、フジと体を支え合いながら歩を進めていったのだった。

ヒカルが転落したシーンは瞬く間に注目を集めることに。動画のコメント欄やXでは、心配する声や無事だったことに安堵する声が広がっている。

《シラフでこんな階段から転げ落ちてる大人見たことなくて衝撃映像すぎる》

《ヒカルくん階段から落ちたの思ってた以上に大事故でビックリした！ 大怪我じゃなくてよかった フジちゃんが気まずくないようにフォローも完璧でしたね。 でも怖かった》

《ヒカルさんが撮影で手怪我したのは知ってたけど、動画で見てビックリした 軽傷で済んで本当に良かった》（すべて原文ママ）