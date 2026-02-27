同じ猫なんです……ペット保険の更新で届いた愛猫の“ビフォーアフター”に驚愕！「きゅるるん王子がくるるん王子に♡」「貫禄が……！」
「同一人物なんです、同一人物なんです……」
【写真】同一猫！？ 4年でここまで変わる衝撃ビフォーアフター
そんな切実（？）な訴えとともに投稿された愛猫の写真が話題になっています。今回の主役は、ラムキンの「もやし」くん（4歳・男の子）。写っているのは、新旧2枚の保険証です。
生後10カ月当時の保険証に写るもやしくんは、まだ幼さが残る逆三角形のほっそりとしたお顔に、どこか戸惑ったような表情を浮かべるパヤパヤの毛並みの男の子。一方、4歳になって新たに届いた保険証には、キリッとした目力に、ふっくらと丸みを帯びたお顔、そしてボリューム満点のふわふわな被毛を蓄えた、余裕たっぷりのもやしくんが鎮座しています。
まるで別猫のようなビフォーアフター姿に、2.9万件を超える「いいね」が殺到。飼い主のXユーザー・「ラムキンのもやし君」さんにお話を伺いました。
「大きくならない」と言われたけれど…4年後、大逆転
ーー2枚の写真を比較して、1番変わったと思うところは？
「子猫時代の写真は私が出会う前に撮影されたもので、実際にお迎えしたのは生後10カ月のころでした。そのため、まだ私が知らないころと現在を見比べて、『堂々とした感じで、家猫生活を満喫してるな』と感じています」
ーー「この頃から変わった」とはっきり成長を感じたタイミングがあれば教えてください。
「お迎え時は体重4kgと大きめで、ギリギリ子猫といったサイズ感でした（笑）。『これ以上は大きくなりません』と言われていたのですが、その後どんどん大きくなって……これには獣医さんもびっくり。さらに、しばらく経ったころに被毛がくるくるしてきて、家族みんなで驚きました。そうして家での暮らしに慣れてくると、人間なら誰でも大好きな人懐っこい甘えん坊に。それまではちょっとおどおどした表情も見られましたが、だんだん自信に満ちたお顔になった気がします！」
ーー成長した今ならではの魅力は？
「何と言っても、くるっくるの巻き毛ですね。また、お顔も丸くて大きいので、猫界ではモテるのではないかなと。お迎え前は『あまり懐いたり遊んだりしないですよ』と言われていましたが、今は遊ぶのが大好きです。本人は、まだ子猫のつもりなのかもしれません」
リプライ欄には、もやしくんの立派すぎる成長ぶりに驚きつつも、ほっこりする声が多数寄せられています。
「貫禄が……（笑）」
「イケメンになったね」
「色も形も顔も違うにゃ」
「幸せに育った証拠だなあ」
「立派に成長いたしました」
「かっこよさが上がりすぎです！」
「更新してないと顔認証できないやつ」
「きゅるるん王子がくるるん王子に♡」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）