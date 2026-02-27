「同一人物なんです、同一人物なんです……」



【写真】同一猫！？ 4年でここまで変わる衝撃ビフォーアフター

そんな切実（？）な訴えとともに投稿された愛猫の写真が話題になっています。今回の主役は、ラムキンの「もやし」くん（4歳・男の子）。写っているのは、新旧2枚の保険証です。



生後10カ月当時の保険証に写るもやしくんは、まだ幼さが残る逆三角形のほっそりとしたお顔に、どこか戸惑ったような表情を浮かべるパヤパヤの毛並みの男の子。一方、4歳になって新たに届いた保険証には、キリッとした目力に、ふっくらと丸みを帯びたお顔、そしてボリューム満点のふわふわな被毛を蓄えた、余裕たっぷりのもやしくんが鎮座しています。



まるで別猫のようなビフォーアフター姿に、2.9万件を超える「いいね」が殺到。飼い主のXユーザー・「ラムキンのもやし君」さんにお話を伺いました。



「大きくならない」と言われたけれど…4年後、大逆転

ーー2枚の写真を比較して、1番変わったと思うところは？



「子猫時代の写真は私が出会う前に撮影されたもので、実際にお迎えしたのは生後10カ月のころでした。そのため、まだ私が知らないころと現在を見比べて、『堂々とした感じで、家猫生活を満喫してるな』と感じています」



ーー「この頃から変わった」とはっきり成長を感じたタイミングがあれば教えてください。



「お迎え時は体重4kgと大きめで、ギリギリ子猫といったサイズ感でした（笑）。『これ以上は大きくなりません』と言われていたのですが、その後どんどん大きくなって……これには獣医さんもびっくり。さらに、しばらく経ったころに被毛がくるくるしてきて、家族みんなで驚きました。そうして家での暮らしに慣れてくると、人間なら誰でも大好きな人懐っこい甘えん坊に。それまではちょっとおどおどした表情も見られましたが、だんだん自信に満ちたお顔になった気がします！」



ーー成長した今ならではの魅力は？



「何と言っても、くるっくるの巻き毛ですね。また、お顔も丸くて大きいので、猫界ではモテるのではないかなと。お迎え前は『あまり懐いたり遊んだりしないですよ』と言われていましたが、今は遊ぶのが大好きです。本人は、まだ子猫のつもりなのかもしれません」



リプライ欄には、もやしくんの立派すぎる成長ぶりに驚きつつも、ほっこりする声が多数寄せられています。



「貫禄が……（笑）」

「イケメンになったね」

「色も形も顔も違うにゃ」

「幸せに育った証拠だなあ」

「立派に成長いたしました」

「かっこよさが上がりすぎです！」

「更新してないと顔認証できないやつ」

「きゅるるん王子がくるるん王子に♡」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）