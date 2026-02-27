4月13日にスタートするフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主演を北村匠海が務めることが発表された。北村にとっては地上波連続ドラマの初主演であり、長い俳優キャリアにおいて初の教師役に挑むことになる。

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、新米高校教師の主人公が生徒たちの夢を見守りながら、ともに成長していく軌跡を描く学園ドラマだ。2024年に放送された『宙わたる教室』（NHK総合）を思い出すような、壮大な夢に向かって純粋な気持ちと瑞々しい感性が育まれていくストーリーを予感させるあらすじで、すでに期待が高まっている。

実力派俳優としてのステップを着々と積み重ねている北村が、地上波連続ドラマの初主演であることは意外だったが、2025年は北村の年といっても過言ではなかった。NHK連続テレビ小説『あんぱん』では、主演ヒロインを務めた今田美桜演じるのぶの夫であり、国民的ヒーロー「アンパンマン」を生み出した漫画家やなせたかしがモデルとなった柳井嵩を演じた。価値観がひっくり返るような出来事に直面しながらも、“逆転しない正義”を追い求めて苦悩する姿を見事に体現し、野木亜紀子が脚本を務めたジャパニーズ・ヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）では、主人公たちが隠していたエスパー能力に気づいて物語を大きく動かす大学生・市松の等身大な思いに寄り添う。

さらに、主演を務めた映画『悪い夏』では、犯罪に巻き込まれて闇に堕ちていく真面目な公務員の暗転する人生を、第30回釜山国際映画祭の最優秀俳優賞を受賞した『愚か者の身分』では、闇ビジネスの世界に足を踏み入れて裏社会に飲み込まれていく主人公・タクヤの鬱屈とした心情と焦燥感を巧みに表現する。理性と欲望の狭間で生きる危うさを醸し出しながら、瞳の奥に空虚な思いを潜ませた役柄をたびたび演じきり、世間に演技力の高さを証明してみせた。

近年はどこか影のある役どころを演じることが多かったが、本作で北村が演じる主人公の朝野峻一は夢と希望を胸に抱き、持ち前の素直さと明るさで生徒たちを見守る新米教師。教師役を切望していた彼にとって、前向きでまっすぐな信念を持つ朝野は、これまで蓄えていた情熱を存分に捧げることができるキャラクターといえるだろう。

北村といえば、生徒役としての芝居が印象的な俳優でもある。出演が決まった際には「役者としての自我を芽生えさせてくれた場所で、お芝居の楽しさを教えてくれました」とコメントを残しているように（※）、彼自身も“学園ドラマ”の舞台を俳優キャリアのターニングポイントにしながら成長してきた人物だ。

子役時代に出演した映画『ブタがいた教室』（2008年）を皮切りに、中学時代にはドラマ『鈴木先生』（2011年／テレ東系）にレギュラー出演。彼が演じる出水がフィーチャーされた第2話では、感情を爆発させる芝居を見せてくれた。そして、18歳のときに出演した日曜劇場『仰げば尊し』（2016年／TBS系）では、同世代の村上虹郎や新田真剣佑らとともに不良グループの一員・安保を演じ、樋熊先生（寺尾聰）の指導を受けながら、高揚していく感情を吹奏楽部の活動に熱中していく過程とリンクさせる。

北村は「役者人生の中で、妻夫木聡さん、長谷川博己さん、寺尾聰さんという、自分にとって“先生”と呼べる3人の方がいます」（※）と、前述の作品で先生役を演じた3人の俳優に対する尊敬の思いを明かしていた。これまで三者三様の個性豊かな先生たちの背中を見ながら、生徒役としてひたむきにチャレンジを続けてきた北村ならば、きっと本作に出演する若いキャスト陣と心を揺さぶる物語を作り上げてくれるはずだ。途方もない夢に挑むストーリーの中心人物として、生徒たちを導いていく北村の教師役を楽しみに待ちたい。

