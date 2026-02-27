「ここがすごいぞ！モンベルのウエア＆寝袋」【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

＜vol.17＞

「ここがすごいぞ！ モンベルのウェア＆寝袋」

前回に引き続き、板倉さんとモンベルの担当者との対談をお届け。板倉さんも購入したばかりというレインウェアのディティールもチェックします！

＜今回ご紹介いただいたのはこちらの方！＞

株式会社モンベル

設楽文昭さん

広報部で自社が扱う製品の魅力を発信。着用してきた「スペリオダウン ラウンドネックジャケット」は板倉さんも愛用中とのことで、板倉さんが話すお気に入りポイントに深く頷いていた。

――今も板倉さんが着用されている「ストームクルーザー」は最近購入されたばかりだそうですね。

板倉さん（以下敬称略）：「ストームクルーザー」って、ネットで「登山 レインウェア」とか調べると絶対上位に出てきますよね。「ストーンクルーザーは最強だ」みたいな。

設楽さん（以下敬称略）：嬉しいですね、ありがとうございます（笑）。

板倉：そんなに言われてるならどんなんだろうって。あとは、紅葉の時期だけ赤とかオレンジのウェアは（目立たなくて安全上）不利みたいなのも聞いて。なのでせっかくならってことでこの青色を選んで買ってみたんです。

――実際に使ってみて、防水性や使用感はいかがです？

板倉：実はまだ雨には降られたことなくて。でも僕の場合、あまり悪天候で登山行くっていうこともないので、防風性とか、いざという時に使えるような備えとしてもなかなか頼りになりそうだなって期待しています。

設楽：いま板倉さんに話していただいた通りで、モンベルと言えば「ストームクルーザー」と呼ばれるほどの看板商品です。1982年に開発されて以降、常にブランドのフラッグシップモデルとして、その時々の最新の素材や技術が使われているんですよ。今回に関しては「スーパードライテック」という新しい防水透湿素材を採用したのが大きい変化ですね。

板倉：そうそう、ゴアテックスじゃなくなったんですよね

設楽：そうなんです。これは透湿性が良く、登山の行動中からキャンプ場で食事しているときまでずっと着ていられるようなものを目指しています。カテゴリも「オールウェザー」としていて、板倉さんが仰ったとおりウィンドブレーカーとしても使っていただきたいです。



――続いて、今回はレインウェア以外に寝袋もご用意いただきました。まず手にとってみてファーストインプレッションはいかがです？

板倉：こういう寝袋って（表面に）縫い目がないのが普通なんですかね。なんかあるイメージでした。

設楽：そのコメント待ってました！その通りで、縫い目がないんですよ。でもどうして普通は縫い目があるかと言うと均等にダウンを入れたいから。なので縫い目の通りに部屋分けしているんです。

板倉：でも縫い目がないのに、どうやってその（ダウンを入れる）部屋を作っているんですか？

設楽：この寝袋の中にはクモの巣のような糸が張り巡らされていまして、そこにダウンが引っかかるので偏らないという仕組みになっています。縫い目をなくすことでストレッチ性の向上やコールドスポットの削減に繋がっています。

板倉：なるほどすごい！ いや、勉強になりました。

板倉俊之

1978年1月30日生まれ。堤下敦とお笑いコンビ「インパルス」を結成。芸人活動だけでなく、小説やエッセイを執筆し作家としても活躍している。YouTube「板倉 趣味チャンネル」では愛車のハイエースとともに車中泊やキャンプを楽しんでいる様子を公開中。

X（旧Twitter）：@itazuratoshiyuk

YouTubeチャンネル：「板倉 趣味チャンネル」

■板倉さん愛用モデルも！ モンベルの定番レインウェア＆寝袋をチェック ！

モンベル

「ストームクルーザージャケット」（2万2000円）

モンベル独自の防水透湿性素材「スーパー ドライテック」を使用したブランドを象徴するアイコン的レインウェア。高い防水性、透湿性、耐久性バランスよく備え、着心地も◎。

▲縫い合わせ部分を最小限にしたうえでシームテープ処理を施すことで、軽量化と防水性を両立

モンベル

「トレントフライヤージャケット」（1万8500円）

ストームクルーザーと同じく「スーパー ドライテック」を使用しつつ、より透湿性と軽量性にフォーカスしたモデル。行動中のムレを効率よく外に逃がし、ウェア内を快適に保つ。

▲板倉さんも実際に試着して、ストームクルーザーとの着心地の違いや、その軽さを体験！

モンベル

「シームレス ダウンハガー 800 #3」（2万3600円）

画期的な「スパイダーバッフルシステム」を搭載。ダウン同士の隔壁を取り除いたことで、ダウンの偏りを防止。夏の高山から冬の低山まで通年活躍するスリーピングバッグだ。

▲独自の「スパイダーバッフルシステム」により、偏りだけでなくストレッチ性も向上している

■実際に試して使い心地もレビュー！

モンベルの寝袋の優れたストレッチ性を体験するには実際に寝てみるのが一番、ということで板倉さんも身体を入れてみることに！

▲定番レインウェア「ストームクルーザー」は板倉さんもその性能が気になったとのことで、実際に購入したばかりだとか

■既成概念を打ち崩すものづくりに感心！

例えば寝袋の縫い目についても、本当に追求しないとそこにたどり着かないですよね。あとはやっぱりそれが普通って思っちゃう。ダウンはそういうもんだって囚われちゃうと、そこから先には進めない。だけど、モンベルはじゃあどうしようか？を考えている。探求というか切り開こうとしていますよね。

>> 連載【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P114-115ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／編集部 写真／湯浅立志（Y2）＞

