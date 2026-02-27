伊藤洋輝がまたも…“筋肉系トラブル”でドルトムントとの大一番を欠場見込み、近日中に更なる検査へ
バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、現地時間28日に控えているブンデスリーガ第24節のドルトムント戦を前に、負傷により戦線離脱を余儀なくされた。同26日、ドイツ紙『Frankfurter Rundschau』が伝えている。
同紙は「伊藤洋輝とキム・ミンジェは、負傷のために木曜日（26日）の午後のチームトレーニングを離脱せざるを得なかった」と報道。伊藤は筋肉系のトラブルを抱えている模様で、正確な診断はまだ出ていないものの、2位につけるドルトムントとの大一番を欠場する公算が高そうだ。
なお、伊藤は27日に更なる検査を受ける予定だという。昨年11月に右足中足骨骨折から約8カ月ぶりに復帰したばかりだが、今回の負傷の程度によっては再度の長期離脱の可能性も否定できない。森保ジャパンでは、MF南野拓実（モナコ）やMF久保建英（レアル・ソシエダ）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）といった主力選手に負傷が相次いでいる。FIFAワールドカップ2026の開幕まであと4カ月を切ったなかで、伊藤の負傷の状態は気になるところだ。
