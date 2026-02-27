【WWE】SMACK DOWN（2月20日・日本時間21日／フロリダ・サンライズ）

【映像】“すごい角度”のブリッジ固め→まさかの結末

勝利を確信した瞬間が、最大の隙に…。元女子王者2人が参戦した三つ巴戦で珍事、"クイーン"が必殺技を決めた直後に丸め込まれ、まさかの敗退。ダークホースによる絶対的優位が一瞬で覆される衝撃の幕切れに「初めてみた」「頭脳プレイ」と驚きの声が相次いだ。

WWE「SmackDown」で、女子エリミネーション・チェンバー出場権をかけたナイア・ジャックス、シャーロット・フレアー、キアナ・ジェームスの三つ巴戦で対戦。予選突破が確実視されていたシャーロットが”カウントスリー”を献上。小狡くフィニッシュシーンの隙を突いたキアナが、電光石火のスクールボーイで勝利を収めた。

いつもは女子US王者”ジュリアの代理人”を名乗り姑息な介入を繰り返すキアナ。”起業家系女子ヒール”という支離滅裂なキャラ設定で、私物のハンドバッグに凶器を忍ばせるギミックで一世を風靡したが、この日は「介入の仲間なし」「凶器なし」で正々堂々勝負し、終始クリーンな戦いで大舞台への切符を手にした。

ABEMAの解説・堀江ガンツは「キアナは頭脳派、勝利を盗むのが得意」と紹介。序盤はナイアに共闘を呼びかけるなど、セコい交渉術を披露するも失敗。ナイアとシャーロットの元王者2人に翻弄されるも、試合中盤には120キロとも言われる”ビッグウーマン”ナイアを掟破りの「サモアン・ドロップ」で完璧に投げ、さらにシャーロットには「フィギュア・エイト」未遂と、実力者の得意技を次々とパクるムーブで会場を沸かせる。

試合は終盤、シャーロットがトップロープからの”サンセットフリップ”でナイアを叩きつけ、完全に主導権を掌握。そのまま脚を取って「フィギュア・フォー」をセットアップし、ブリッジして「フィギュア・エイト」と”勝利の方程式”へと移行。

リング中央で捕らえられたナイアは大悶絶。もはやタップアウトしかない状況のなか、キアナがブリッジのトンネルを潜る奇策とともにリングへ復帰。ブリッジで腰を反り切らせていたシャーロットに「スクールボーイ」のような変則丸め込みで両肩をマットに固定。”エグい角度”のブリッジが災いし、完璧な抑え込みが完成。レフェリーがカウント3を数えた。

実況席もシャーロットの”勝確”を伝えるつもりが、予想外の展開に清野茂樹アナウンサーは「シャーロットが（エリミネーション・チェンバーの）出場権を逃しました…」と絶句。ファンも「漁夫の利」「これは意外」や「面白い決め方」「狙ってた」「頭脳派」と伏兵の勝利にどよめきが起きる。

この勝利によりキアナ・ジェームスはエリミネーション・チェンバーへの出場権を獲得。かなり珍しいケースといえる、本命ひしめく中での3番手が掠め取った”頭脳派”の勝利に「突然のプッシュがきた」「面白くなりそうだ」との驚きと期待の声が相次いだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）