½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆŽ¢¸¢ÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤ÈŽ£¤Ï»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÂ»¼º¤Ï¿ÓÂç¤Ê¤Î¤ËÂæÏÑÅý°ì¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¹§¹¬¡ØÀ¤³¦¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢²ÃÉ®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤»¤Ê¤¤¡¢ÂçÎ¦¹ñ²ÈÆÃÍ¤Î»ö¾ð
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏºÇ¶á¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤Î±éÀâ¤Ç¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ÎÂçÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁË»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·îËö¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÏÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼ÂÃÆ±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Åý°ì¤Î¤¿¤á¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ë¤â¶¯¤¯È¿È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¦¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦·³»öÅª¤ÊÂ»³²¤Ï¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¯¹Å¤Ê¸ÀÆ°¤òÂ³¤±¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçÎ¦¹ñ²ÈÆÃÍ¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶
ÃÏÀ¯³Ø¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÃÏÍý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÍý¤Ï´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤âÌó1ÀéËüÇ¯Á°¤Ë¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÎóÅç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎ¦¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Î°ÌÃÖ¤â¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÍý¤äµ¤¸õ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤äÊ¸²½¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê»×¹Í¤ÎÃì¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÀ¯³Ø¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃÏÍý¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤¦¤Ä¤í¤¤¤ä¤¹¤¤À¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Î¸Ä¿ÍÅª»ö¾ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ä³°Éô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ¶¤¨¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ¾¤ÎÀìÌç²È¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¤ÊÆ¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ä·³»öÈñ¤Î³ÈÂç¤ò¾·¤¯¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÀ¯³Ø¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤ÎÌäÂê¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ëÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÃÏÍý¤òÁí¹çÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢³°¸ò¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¼Â³Ø¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÈºÛ¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤âÊÝ¿È¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ç¤Þ¤º½¬¶áÊ¿»á¤Î¡ÖÀ¯¡×¤Î»ö¾ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ë¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢Æ§¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï½¬»á¤ÏºÇ¶á¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÏÂÎ¢¤Î°úÂà¤¬Æñ¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²þ³×³«ÊüÀ¯ºö¤Ç¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÎË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ûý¾®Ê¿¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´ü¤ò¡Ö2´ü10Ç¯¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¡¢68ºÐÄêÇ¯¤Î´·Îã¤âÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï·ú¹ñ¤ÎÉã¡¢ÌÓÂôÅì¤Ø¤Î¸¢ÎÏ¤Î½¸Ãæ¤¬Ê¸²½Âç³×Ì¿¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸í¤Ã¤¿À¯ºö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿È¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Á°Ç¤¤Î¸Õ¶ÓÞ¹¡Ê¥Õ¡¼¡¦¥¸¥ó¥¿¥ª¡Ë»á¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¹¾ÂôÌ±¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥º¥©¡¼¥ß¥ó¡Ë»á¤â¤½¤ì¤¾¤ì10Ç¯¤Ç¸åÇ¤¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³Éô¤ÎÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½¸ÃÄ»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ëÂÎÀ©¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½¬»á¤Ï12Ç¯¤ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢¡ÖÈ¿ÉåÇÔ¡×¤ò´ú°õ¤È¤·¤¿À¯Å¨¤ÎÅ°ÄìÅª¤ÊÇÓ½ü¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´üÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢¼«¿È¤Ø¤Î¸¢ÎÏ¤Î½¸Ãæ¤ò²ÃÂ®¡£23Ç¯¤Ë3´üÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇºÇ¹â¸¢ÎÏ¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Åµ·¿Åª¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤ÎÆ»¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÈºÛ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¢ÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»à¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÊÝ¿È¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÁªµó¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁª¤Ð¤º¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÀµÅýÀ¤ò¹ñÌ±¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÈóÌ±¼çÅª¤ÊÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑÅý°ì¤Ï¡ÖÊÝ¿È¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª
Îò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤ÈÌ±¼çÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤é¤º¤È¤â¡¢¹ñÌ±¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ½ª¿ÈÆÈºÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¤Ë¡ÌÓÂôÅì¤Î¤è¤¦¤Ë·ú¹ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼À¤Âå¤Î¶¯¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¢¹ñ¤ò·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ë¤·¤¿¼ÂÀÓ£½¡¶µÅª¤Ê¸¢°Ò¤¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤Ê¤É·³»öÅª¤Ê¸ùÀÓ¡¢¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢½¬»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¤ä£¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¢¤Î·ÐºÑ¤âÂ¸µ¤ÇÄäÂÚ¤·¡¢²áµî¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÀ®Ä¹¤ÏË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¾ÂôÌ±»á¤ä¸Õ¶ÓÞ¹»á¤Ë¤Ï·ú¹ñÀ¤Âå¤Ç¢¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ûý¾®Ê¿¤ËÄ¾ÀÜÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¬»á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¸¢ÎÏ¤ÎÀµÅýÀ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½¬»á¤Ï²áµî¤Î¥È¥Ã¥×¤è¤ê¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¤Î·³»öÅª¤Ê¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¼êÃÊ¤Ï¼«¿È¤ÎÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑÅý°ì¤ÏÌÓÂôÅì¤Ç¤¹¤é²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤µ¤»¤ì¤Ð¹ñÆâ¤Ç¤Î¸¢°Ò¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë°µÅÝÅª¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¿È¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£½¬»á¤ÎºÇ¶á¤ÎÂæÏÑÌäÂê¤Ç¤ÎÉÔ¹çÍý¤Ê¤Û¤É¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÈºÛ¼ÔÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ä¶Âç¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÅù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð
ÃÏÍýÅª¤Ë¤â¡¢ÂæÏÑ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³Ø¾å¡¢¥é¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ²È¤¬À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¸ÅÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Î¦ÃÏ¤Ï»³¤äÀî¡¢º½Çù¡¢³¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤Î¾ã³²¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹Ò³¤µ»½Ñ¤äÎÉ¤¤¹Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥·¡¼¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤¾å¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ÏÎ¦¾å¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ë¤âÀïÎÏ¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢ÇÆ¸¢¹ñ¤ä¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÃÏ°Ì¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê³¤·³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶Âç¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÅù¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤ÎÆâÀ¯´³¾Ä¤òÁË¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤¬¶áÇ¯¡¢³¤·³¤ò¶¯²½¤·¤Æ³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë³¤·³¤ò¿Ê½Ð¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ëÆüËÜ¤òÀêÎÎ¤·¤ÆÆ»¤ò³«¤¯¤Î¤Ï·³»öÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ©°µ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òÆÀ¤¿¤éÆüËÜ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òÆÀ¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤äÅì¥·¥Ê³¤¤òÊñ¤ß¹þ¤à·Á¤Ç°ú¤¤¤¿ËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡×Æâ¤Î»ÙÇÛÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ÏÁ¥¤¬Æþ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî¥·¥Ê³¤¤Ï¡¢¿å¿¼¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢³ËÊ¼´ï¤òÅëºÜ¤¹¤ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤¬³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÂÓ¤Ç¤Î»ÙÇÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÀïÎÏ¤¬¶Ñ¹Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃóÎ±¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î³èÆ°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ¸þ¤¤Î»Ö¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀªÎÏ·÷¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¼è°ú¤òÃæ¹ñ¤È¸ò¤ï¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥°¥¢¥à¤Ê¤É¤ò·ë¤Ö¤µ¤é¤ËÅì¤ÎÂè2ÎóÅçÀþ¤ËËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÀªÎÏ·÷¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë·üÇ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢ÆÈÎÏ¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐ¹³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ê¤é¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÎ»¾µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â°¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ê¤é¿Í¸ý¤Ç10ÇÜ°Ê¾å¤Î³ËÂç¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·³»öÈñ¤ä·³¤Î¿ØÍÆ¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ»ö¤È¤¤¤¨¤ë
²Æì¸©¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤«¤é110¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤¬¿¯¹¶¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÃæÄ¹´üÅª¤Ê¹ñËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÎòÂå¤Î¼óÁê¤ä³°Ì³¾Ê´´Éô¤â¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½»þ¤«¤é¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤È°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤¬¸½ºß¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆüÃæÀïÁè¤Ç¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤â¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ëÈ¯¿®¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11·î¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÌäÂê¤Ç¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÏÉÔÍÑ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢³°Ì³¾Ê¤Î»öÌ³Åö¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅâÆÍ¤ÊÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤²áµî¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
----------
ÅÄÃæ ¹§¹¬¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷
1998Ç¯ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£À¯¼£Éô¡¢·ÐºÑÉô¡¢¹ñºÝÉô¤ò·Ð¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï»Ù¶É°÷¡¢¥¦¥£¡¼¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£À¤³¦40¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¸½¾ì¼èºà¤·¡¢À¯ºâ³¦¤ÎÍ×¿Í¤ä·³¿Í¡¢Ê¸²½¿Í¤Ê¤É¤È¹¤¤¿ÍÌ®¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Ü¥¹¥Ë¥¢ÆâÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸¦µæ¡£¥í¥·¥¢¤¬¿¯Î¬Ãæ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤«¤éÀïÁè¤Î¼ÂÂÖ¤òÊóÆ»¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤«¤éÆ±¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß¤ÎÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤Î¥Í¥³¹¥¤¡£40Âå¤Ç±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãø½ñ¡Ø13ºÐ¤«¤é¤ÎÃÏÀ¯³Ø¡¡¥«¥¤¥¾¥¯¤È¤ÎÃÏµåµ·¹Ò³¤¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Ï26ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÉôÌç¾Þ¤Ê¤É¼õ¾Þ¡£
----------
¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷ ÅÄÃæ ¹§¹¬¡Ë