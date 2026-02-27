昭和の新日本プロレス道場を語るうえで、最も欠かすことができないレスラーといえば、藤原喜明だ。“神様”カール・ゴッチ直伝の関節技を長年研究し、“セメント”での実力には誰もが一目を置いた。「ストロングスタイル」を標榜する新日本の根幹をなしていた藤原喜明という存在についてお伝えしよう。――本稿は、プロレスラーの藤原喜明『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。

アントニオ猪木から

絶大の信頼を寄せられた男

藤原は自らのプロレスラーとしての矜持をこう語る。

「プロレスラーが強さを身につけなかったら、ただのスタントマンじゃねえか。プライドなんか持てないんだよ。佐山や前田もそうだと思うけど、それがなかったらとっくにやめていると思うよ。とくに昔はプロレスが色眼鏡で見られて、世間からくだらねえことをいろいろ言われる機会も多かったなかで、『そうはいくか！』『俺はこれだけのものを持ってるんだ』という思いがあるからこそ、プロレスラーをやっていける。猪木さんだってそうだったと思うよ」

そういった姿勢でプロレスに取り組んでいた藤原は、新日本の総帥・アントニオ猪木からの信頼も絶大だった。猪木の異種格闘技戦や、海外での未知の相手との闘いの際には、その傍らに常にスパーリングパートナー兼ボディーガードとして藤原の姿があった。そのため藤原は、たびたび「猪木の用心棒」「猪木の影武者」とまで呼ばれた。

新日本の元レフェリーであるミスター高橋いわく、猪木は生前「パーティーには藤波を、危険な場所には藤原を連れていく」と語っていたとされるが、それを伝え聞いた藤原は「俺にとって一番の名誉だ」と語っている。

