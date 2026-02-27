歴代「JIMNY」を並べたビジュアルが目を引く折りたたみスツールが登場！

2026年2月下旬から、Amazon.co.jpでCAMSHOP.JPのリニューアル版が順次販売されています。

アウトドアでも室内でも使える実用品に、ジムニーファン向けのコレクション性を重ねた一台です。

CAMSHOP.JP「折り畳み椅子スズキジムニーヒストリー」

発表日：2026年2月26日発売開始時期：2026年2月下旬販売チャネル：Amazon.co.jp

CAMSHOP.JPは、ノリモノ雑貨を専門に展開するブランドです。

同ブランドのSuzukiカテゴリでは、ジムニー関連アイテムを含むライセンスグッズが継続展開されています。

今回の折りたたみスツールも、スズキ公認ライセンス取得商品として販売されています。

画像の赤い「S」マークと青い「SUZUKI」ロゴ、黒帯の「Official Licensed Product」表記が、その正規性を明確に示す構成です。

クルマ由来のモチーフを日用品に落とし込む手法は、ガレージ雑貨ジャンルで人気が高いスタイルです。

その中でもジムニーは世代をまたいで支持されるモデルなので、歴代デザインを一枚にまとめた座面は語れるポイントになりやすい仕上がりです。

折りたたみスツールとしての実用性とコレクション性

初回生産数：1000個限定参考価格：3,850円（税込）

天面には歴代JIMNYの意匠が並び、座るたびにブランドの歩みを視覚で楽しめるデザインです。

折りたたみ構造でスリムに収納できるため、車載や室内保管のハードルを上げにくい仕様です。

高さ調整ができるので、イベント会場の待機時間やキャンプの休憩シーンでも使い分けしやすい設計です。

座面にはクッションシートが配置されており、長時間の使用時でも体圧が一点に集中しにくい構成です。

軽量コンパクトで持ち運びしやすく、必要なときだけ展開できる運用がしやすいモデルです。

ミニテーブル代わりの使い方も可能なので、アウトドアでは荷物置きと腰掛けを一台で兼用できます。

ガレージやオフィスでの短時間作業時にも使いやすく、道具感とインテリア性を両立したポジションです。

1000個限定の生産数は、実用品として使いながら所有満足も得たい層に刺さる条件です。

ジムニーファンにとっては、移動中も日常空間でも「好き」を見える形で置けるアイテムです。

実用ギアとして使えることに加え、歴代モデルのデザインを眺める楽しみがあるのがこの商品の強みです。

普段は車に積んでおき、必要な場面でさっと広げられる機動力も魅力！

歴代ジムニーを座って楽しめる限定モデル！

CAMSHOP.JP「折り畳み椅子スズキジムニーヒストリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. この折りたたみスツールはいつから販売されていますか？

2026年2月下旬から順次販売されています。

Q. 生産数はどのくらいですか？

初回生産は1000個限定です。

Q. 参考価格はいくらですか？

参考価格は3,850円（税込）です。

