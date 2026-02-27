引っ越しにはどの程度費用がかかるものでしょうか。株式会社AlbaLinkが運営する「不動産投資の森」が実施した「引っ越しで意外にお金がかかったものに関する意識調査」によると、回答者の多くが「ゴミの処分費用」や「家具の購入」などに思った以上にお金がかかったと回答しています。



【調査結果】引っ越しで意外にお金がかかったもの

この調査は、同社が2025年12月、引っ越し経験がある500人（女性364人／男性136人）を対象にインターネットで実施し、そのデータをランキングにしたものです。



「引っ越しで意外にお金がかかったもの」について質問。1位は「ゴミの処分費用」（30.0％）でした。続いて「家具の購入」（29.0％）、「家電の購入」（14.4％）、「引っ越し業者の料金」（11.0％）でした。その他は「カーテンの購入」（7.8%）、「梱包材の購入」（7.0%）、「交通費」（5.2%）でした。それぞれの回答の実際の声を紹介します。



1位：ゴミの処分費用

▽予想以上に捨てるものが多く、粗大ゴミが思ったより出たので、市役所に回収をお願いしたりゴミ処理場に直接持ち込んだりしたから（30代女性）

▽粗大ゴミではないと思っていたものが粗大ゴミだったり、買い替えで持っていってもらうにも費用がかかったりしたから（40代女性）

▽住んでいる地域によって粗大ゴミの処分費は大きく違います。地域的に費用がかかる町だったと思います（60代以上男性）



2位：家具の購入

▽ずっと使うかもしれない家具なので、「いいものを選びたい」と高いものに手を出してしまったから（30代女性）

▽結婚しての引っ越しだったので、家具をほぼすべて購入したため（40代男性）

▽新居の部屋の大きさに合わせて、買い替える必要があったので（50代女性）



3位：家電の購入

▽節約するつもりだったんですが、新築だったので、ついつい新しいものを予定より多く買ってしまいました（30代男性）

▽賃貸マンションの新居で「大丈夫だ」と確信していた洗濯機置き場の寸法が、ほんの数ミリの誤差で合わず、新しいものに買い換える必要が出て、予定外の大きな出費となりました（40代女性）

▽新居のためエアコンを取り外すのに意外と費用がかかることを知って、新しく買い替えたほうが良かったから（50代男性）



4位：引っ越し業者の料金

▽入居日に合わせて引っ越し業者に依頼したが、ちょうど新学期の繁忙期でトラックの値段が高い日だったから。4キロ圏内の移動であるにも関わらず、長距離とほとんど金額が変わらず、少し損した気分になったこともあり、自分自身の中で「意外にお金がかかった」という印象がある（20代女性）

▽九州（福岡）から中部（岐阜）への引っ越しで、結構な距離を移動したため（40代女性）



5位：カーテンの購入

▽カーテンは窓の大きさや数が合わないとほぼ全部買い替えになるので、出費になりました（30代女性）

▽窓のサイズが変わって買い替えが必要になり、既製品が使えなかった。日差しが強く遮光カーテンが必要になり、思った以上に遮光カーテンは高かった（40代男性）



引っ越し費用を節約するための工夫については、「できるだけ自力で運ぶ」（40.6％）が1位。続いて「荷物を減らす」（37.6％）、「安い引っ越し業者を探す」（11.0％）、「閑散期に引っ越す」（4.8％）、「梱包は自分でやる」（4.4％）でした。それぞれの回答に対する実際の声を紹介します。



1位：できるだけ自力で運ぶ



▽引っ越し業者に頼まず、大物から小物まですべて自分たちの手で運びました（20代女性）

▽大手の引っ越し業者には頼まず、自分たちでできるところまで荷物を新居に運び、どうしても移動が難しかった荷物は業者に頼んだ（30代女性）▽知り合いに軽トラックを借り、引っ越し業者に頼む量を減らした（50代男性）



2位：荷物を減らす

▽引っ越し前に必要なものと不必要なものを仕分けし、不必要なものはなるべく処分したこと（20代女性）

▽使わない家具や衣類を事前にフリマアプリで売ったり、リサイクルショップに持ち込んだりして、荷物を減らしました（40代女性）



3位：安い引っ越し業者を探す

▽複数の引っ越し業者に見積もり依頼をして、金額を比較した（20代男性）

▽不動産屋さんに、安い引っ越し業者さんを紹介してもらった（40代女性）



「引っ越しで費用をかけて良かったサービス・アイテム」について聞いたところ、1位は「信頼できる引っ越し業者」（38.4％）でした。続いて、「清掃サービス」（8.2％）、「梱包サービス」（7.4％）、「家電の設置サービス」（5.8％）、「不用品回収サービス」でした。回答者の具体的な声を紹介します。



▽掃除サービスは良かった。働いてると時間がないし、時間を買った感じ（40代男性）

▽引っ越し業者で梱包サービスをしてもらいました。引っ越し中にお皿が割れてしまったものの、きちんと補償してもらえました（30代女性）

▽引っ越し業者のオプションでお願いした洗濯機の設置サービスです。自分では難しかったので、「トラブルなく使えて結果的に頼んで良かった」と感じました（30代女性）

▽不用品回収業者はなんでも持っていってくれたので、ゴミ捨てが一度で終わって良かった（20代女性）



◇ ◇



今回の調査で引っ越しには業者代とは別に、意外とお金が必要になることが分かりました。このアンケートを参考に、しっかりとリサーチし節約することで余裕を持った引っ越しを計画してみてはいかがでしょうか。



【出典】空き家、築古物件の高利回り投資なら「不動産投資の森」