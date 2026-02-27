2月28日（土）昼12時45分～放送！「働いてディスカウント」～憧れの宿で本気バイト＆値引き交渉！視聴者にも衝撃割引!?～

テレ東にて、2026年2月28日（土）昼12時45分から、「働いてディスカウント」を放送します。

麒麟・川島明社長率いる“HDC＝働いてディスカウント社”が芸能界でくすぶるタレントの卵（敏腕アルバイター）を宿に派遣！

誰もが一生に一度は泊まってみたいと憧れる宿でガチで働いて働いて働きまくり、視聴者の皆さんの為に宿泊料をディスカウント交渉！

番組放送終了後、番組ホームページからご応募いただいた方の中から抽選で夢のディスカウントプランをご案内します。

今回の放送では厳選した３つの宿でディスカウントに挑戦！果たしてどこまで安くなるのか！？

＜奥湯河原 結唯-YUI-＞ 神奈川県

１部屋２４万円の超高級宿で５日間バイトしてガチ値引き交渉！前代未聞の割引が実現！？

＜伊東ホテルジュラク＞ 静岡県

１００年の歴史を誇る超有名宿で敏腕アルバイターが本領発揮！ディスカウントの限界に挑む！

＜満天ノ 辻のや＞ 石川県

極寒…大雪の中で体を張って本気バイト！粘り強く値引き交渉して辿り着いた驚きのディスカウント額とは！？

≪番組概要≫

【タイトル】 「働いてディスカウント」

【放送日時】 2026年2月28日（土）昼12時45分～午後2時15分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【MC】 川島明（麒麟）

【ゲスト】 猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、本田望結 (五十音順)

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202602/29031_202602281245.html

【公式SNS】X：@HDC_7tx 、 Instagram：@hdc_7tx

【ハッシュタグ】 #働いてディスカウント

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京