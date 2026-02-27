トヨタ「新カローラ」発売！

トヨタの欧州法人は2025年12月2日、「カローラ」の2026年モデル（改良モデル）を発表しました。

最新のカローラは伝統的な信頼性に最新のデジタル体験と環境性能を融合させた、基幹モデルにふさわしい進化を遂げています。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

直近の改良で最大のトピックといえるのが、欧州生産モデルとして初となるマット（艶消し）塗装「オニキス・グレー」の採用です。この新色は、スポーティな「GRスポーツ」グレードのハッチバックとツーリングスポーツ（ワゴン）に設定されます。

特筆すべきは、限定車のような特殊な車両ではなく、英国トヨタ（TMUK）の量産ラインでこの繊細な質感が実現された点にあり、これに加え、新たなメタリックカラーとして「ストーム・グレー」もラインナップに加わりました。

内装においても、環境意識が高まる欧州市場に寄り添ったアップデートが施されています。特に注目したいのが、リサイクル素材を原料としながら優れた耐久性と手触りを誇るファブリック「Samara」の採用拡大で、ハッチバックやワゴン（一部グレード）だけでなく、セダンでも新たに専用シートデザインとして導入されました。

さらに、ステアリングやシフトレバーにも動物性皮革に代わる代替素材を用いるなど、サステナブルなクルマづくりを徹底しています。

走行性能を支えるパワートレインには、最新の第5世代ハイブリッド技術を投入。1.8リッターと2リッターの2種類が用意され、モーター出力の強化と制御の最適化により、あらゆる走行シーンでストレスのない鋭いレスポンスを実現しました。

なかでも2リッターモデルは最高出力178DIN hp（約180ps）を誇り、走りの楽しさを追求するユーザーの期待に応えます。

また、現代のドライバーに不可欠なデジタル体験も強化されました。全グレードにカスタマイズ可能な12.3インチのデジタルメーターを標準装備し、10.5インチのタッチスクリーンにはクラウドナビ対応の「Toyota Smart Connect＋」を搭載。

先進安全パッケージ「Toyota T-Mate」を含むこれらのシステムは、無線通信によるOTAアップデートに対応しているため、購入後も常に最新の機能や安全性能を維持することが可能です。

英国生産のハッチバックとワゴン、トルコ生産のセダンからなるカローラ2026年モデルは、2026年3月より順次発売される予定です。

なお、新色のオニキス・グレーについては、2025年末の英国での先行導入を皮切りに、欧州全域へと展開されていきます。