18歳でデビューし、今年で俳優生活35年 25歳になった息子も現在は俳優の道へ 芝居について話し合うことも
俳優の松雪泰子が、3月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
松雪泰子 ＝テレビ朝日提供
18歳で俳優デビューし、今年俳優生活35年を迎える松雪。20歳の時に出演したドラマ『白鳥麗子でございます!』が忘れられないという黒柳から、あの高笑いを見たいと無茶ぶりをされる場面も。
同番組に20年ぶりの出演となる松雪は、黒柳と会うのも20年ぶり。その間に子育てがひと段落し、当時5歳だった息子が現在25歳に。現在は俳優の道に進んでいる。息子と一緒に芝居を見に行き、話し合う時間がなにより楽しいと話す。
朝は4時に起きるという松雪。神社巡りや一人旅が好きで、健康の秘訣は「エゴスキュー・メソッド」だと話す。すっかりハマってしまい、インストラクターの資格まで取得したそう。
松雪泰子 ＝テレビ朝日提供
