「俺は対応しない」クレーマー客から逃げ出した最低上司に、女性社員たちが一斉にドン引きした話

トラブル時には矢面に立って部下を守るのが上司の役目だ。しかし世の中には信じられないほど無責任な管理職も存在する。和歌山県の50代女性（日本語教師）から、新入社員時代に遭遇した“最低上司”エピソードが寄せられた。

当時は就職氷河期で世間は職探しに苦しむなか、女性は「運よく某損害保険会社に」採用され、「心躍る思いで」社会人生活をスタートさせたと語る。しかし、ある日窓口に現れたクレーマーへの対応がその希望を打ち砕くことになる。（文：湊真智人）

「上司として恥ずかしくないのか」

その客は理不尽な要求を繰り返し、新人の女性では太刀打ちできなかった。そこで先輩社員を呼んで対応をお願いし、ようやく客は帰路についた。周囲の女子社員たちが安堵の胸をなでおろしていたその時、事の顛末を傍観していた上司が口を開いた。

「今後、あんな顧客が窓口にきて『上司を出せ！』と言ってきても、居ないと言ってくれ。俺は対応しない」

あろうことか、事前に厄介払いをするよう公然と宣言したのだ。立場を忘れたかのような物言いに、女性は

「こんな上司と一緒に働きたくない」「上司として恥ずかしくないのか」

と猛烈に幻滅したという。

もちろん、対応した先輩社員たちも一様に呆れ果てていた。「当時、部下は上司を評価できない時代だったのが残念でなりません」と女性は振り返る。360度評価みたなものがなかった、ということなのだろう。

組織のリーダーが責任を放棄すれば、現場の士気が下がるのは当然だ。投稿末では「こんな上司は後にも先にもいませんでした」と綴っている。20年以上経っても忘れられないようだ。

