4月1日から変わる「自転車の交通ルール」についてです。

これまで自動車などに適用されていた交通反則通告制度、通称「青切符」が自転車にも適用されます。

これによって自転車で交通違反をした場合にも反則金が科せられます。

高校生を含む16歳以上が対象で青切符の対象となる違反行為は113種類にも及びます。

その一部を紹介します。

2人乗りや、並走運転は「3000円」。

イヤホンの使用や無灯火などは「5000円」。

信号無視のほか、歩道を走行した場合には「6000円」の反則金が科せられます。

そして、最も高い反則金は、スマートフォンなどを使用しながら走行する “ながらスマホ” で「1万2000円」です。

ルールが強化された背景には、自転車が関係する交通事故が全国的に増加傾向であることが挙げられています。

県内の交通事故の発生状況を見てみますと、全体の件数は減少傾向。

自転車が絡む交通事故の割合も3.9％と 10年連続、全国で最も低い数字となっているということです。

4月から導入される新たな制度を知ってもらおうと、県警などが広報キャンペーンを行いました。

大村市の県立大村工業高校で行われた広報キャンペーン。

（警察官）

「自転車が4月1日から、車と一緒で反則金を払わないといけません。より今まで以上に安全運転を心がけてください」

警察官ら約20人が自転車を運転する高校生にチラシを配布し、交通ルールの順守を呼びかけました。

（高校生）

「学校で先生たちが注意をしていて知った」

（高校生）

「並列で行くことがたまにあるから 気をつけたい」

（高校生）

「自分の安全のためなら必要かな」

（大村警察署 林 邦治 交通課長）

「自転車を運転する皆さんの、交通安全や事故防止が第一。これをきっかけに安全運転に努めてほしい」

キャンペーンでは、青切符の対象にはなっていませんが、ヘルメットの着用なども合わせて呼びかけました。