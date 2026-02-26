＜旦那のトンデモ発言＞「女としては正直飽きた」と。なぜ言う？逆にまだ愛されていると思ってるの？
夫婦というものは、ずっとずっと甘い関係でいられないほうが多いのかもしれません。ただ、甘い関係ではなくなったとしても、愛は残る。愛は時間をかけて変化するものです。その変化について、とんでもないことを言い出した旦那についての相談が寄せられました。
『旦那から「女としては正直飽きたけど、家族としては大切だし愛している」って言われたらどうする？ なんて返答して、どういう行動をとる？』
旦那よ、なんで言う？とりあえず説教
『本当に家族として大切という意味なら、言い方・伝え方を間違えていますよとお伝えする』
『「いらないこと言わなくていいってよく言われるでしょ」って返す』
手厳しいですが「そりゃそうだ」と思わず納得してしまいそうな声がびっくりするほど寄せられました。話の内容の真意よりも、「言い方」と真顔でツッコミを入れたくなる内容ですよね。本当に大切な人にその言葉をあえてチョイスして言ってのける旦那さんの神経がわかりません。ですからママたちは、まずは「説教」するのでしょう。お説教してくれるだけ優しいですよね。
不倫宣言！？女遊びは飽きないんだね
『つまり離婚はしたくないけど、外で女遊びしたいからよろしくって宣言かな？ と確認する』
『旦那が60歳70歳になっても変わらず男として好きである自信ないし、家族として大切にしてくれるなら問題なし。ただ子どもの手前、愛人を作る・外で遊ぶのはなしだよね。父親であることを放棄するのはお門違い』
受け取り方次第では、不倫を容認しろと迫るような発言にも取れますよね。どこまで妻を舐めているのですか？ と問い詰めてやりたくなりそうです。不倫をする気が旦那さんにミリでもあるのなら、許しがたき発言です。あると思われても仕方ない言葉ですし。だって妻は女として“飽きた”けれど、よその女性にはまだ“飽きていない”わけです。家族が大切であれば不倫は論外。バレなければいいなんてことは絶対にありませんよね。
気が合うね！あなたに男の魅力がまだあるとでも？
『「私もあなたに対してまったく同じだよ！ 私たちやっぱ相性いいと思う！」って答えて、今までとなんら変わらない生活を送る』
『「自分だけが思っていたと思うなよ？」って態度で、そっくりそのままオウム返しする』
先ほどのママの声にもありましたが、ママだっていつまでも旦那さんを異性……男として見ていられるとは限りませんよね。それはお互い様というもの。そのことを旦那さんは理解しているのでしょうか。もしこの言葉を言うような旦那さんだとしたら、どうにも妻を下に見ているような気がしてなりません。自分はずっと男として愛され続けるとでも思ってらっしゃるの？ と高笑いをしながら現実を突きつけて差し上げればいいのです。そのうえで、これまでとなんら変わらない生活をするとは、ママたちカッコいいですね。
妻の反撃。当然です
『「あなたの発言は“男としては飽きたけど、ATMとしては大切だよ”と言われるのと同じなんだけど、言われて気分いいと思う？」と返す』
『「何で自分が飽きられていない前提なの？」って返す』
『「え、いまさら？ 家族としてでも愛しているなんてキモいんですけど」って真顔で言っちゃうかも』
出るわ出るわ、大量に寄せられた旦那さんへの反撃の言葉。ママたちの言語化能力に感動しますね。旦那さんに理解してもらいたいことは、これほどまでの言葉を投げ返されるほど妻に非礼な仕打ちを行ったという事実です。正直なところ、夫婦・家族なんて本音と建前あってこそ。思っても言わない、余計なことは言わない、この2つは夫婦・家族円満の秘訣だと学んでいただきましょう。って、投稿者さんの旦那さんが「言った」ことになっていますね。あくまでも“たられば”ですよ〜。