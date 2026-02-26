バスケ日本代表が中国に10点リードで1Q終了…渡邊雄太先制ダンク、新体制で上々スタート

2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦。日本が21－11とリードして第1クォーターを終えた。

日本にとっては、桶谷大ヘッドコーチが就任後初の公式戦。スターティングファイブには齋藤拓実 西田優大、馬場雄大、渡邊雄太、アレックス・カークが起用された。

日本は開始50秒で渡邊雄太がダンクを叩き込み先制すると、さらに渡邊雄太が3ポイントを決め連続得点。ジョシュ・ホーキンソンに代わる形で今大会初めてロスター入りした帰化選手のアレックス・カークがリバウンド争いのみならず、パスの中継役としても機能するなどして先行した。

開始4分半で12－5とリードを奪ったが、ベンチメンバーが投入された中盤は両チームともに得点が生まれない我慢の展開。それでも、日本はリングアタックした安藤がフリースローを獲得したほか、富永啓生も2ポイントを重ねてリードを拡大。「FIBAアジアカップ2025」で準優勝を果たした難敵相手に、10点差をつける上々の立ち上がりを見せた。

■試合速報



JPN｜21｜｜｜｜＝



CHN｜11｜｜｜｜＝

［写真］＝B.LEAGUE

【写真】桶谷ジャパン初陣！日本代表のロスター12名