日経225先物：26日19時＝190円高、5万9040円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万9040円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては286.61円高。出来高は1893枚となっている。
TOPIX先物期近は3896ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59040 +190 1893
日経225mini 59035 +185 31661
TOPIX先物 3896 +8.5 2213
JPX日経400先物 35325 +40 158
グロース指数先物 742 -1 99
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3896ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59040 +190 1893
日経225mini 59035 +185 31661
TOPIX先物 3896 +8.5 2213
JPX日経400先物 35325 +40 158
グロース指数先物 742 -1 99
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース