　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万9040円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては286.61円高。出来高は1893枚となっている。

　TOPIX先物期近は3896ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59040　　　　　+190　　　　1893
日経225mini 　　　　　　 59035　　　　　+185　　　 31661
TOPIX先物 　　　　　　　　3896　　　　　+8.5　　　　2213
JPX日経400先物　　　　　 35325　　　　　 +40　　　　 158
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　-1　　　　　99
東証REIT指数先物　　売買不成立

