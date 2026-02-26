◇W杯アジア1次予選 日本ー中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）初陣のスタメンが発表になった。

W杯アジア1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2日に指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”。3日の会見で新HCにBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表。そしてアシスタントコーチには八村塁のウィザーズ時代のアシスタントコーチで、現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）が就任した。

就任会見で桶谷新HCは「最強の布陣で最高の一体感を持ってチームを作っていきたい」と意気込んでいた。

負けられないホーム2連戦。初戦となる中国戦のスタメンには、齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（26＝三河）、馬場雄大（30＝長崎）渡邊雄太（31＝千葉J）アレックス・カーク（34＝琉球）の5人が名を連ねた。