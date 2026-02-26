Snow Man、宮舘涼太主演ドラマ主題歌に決定 愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング【ターミネーターと恋しちゃったら】
【モデルプレス＝2026/02/26】Snow Manの宮舘涼太が主演を務める4月4日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11：00〜11：30）の主題歌がSnow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」に決定した。
【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲。加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む、“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた1曲となっている。
主題歌決定にあたり、宮舘は「詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください」とコメントを寄せている。
この春、オシドラサタデーの4月クールに前代未聞のSFラブコメディー「ターミネーターと恋しちゃったら」が誕生。連続ドラマ初主演となる宮舘が、400年後からやってきたエンドロイド・時沢エータを、女優の臼田あさ美が、ヒロイン・神尾くるみをを演じる。（modelpress編集部）
この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させて頂くことになりました。曲名は「SAVE YOUR HEART」です。歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください。
◆Snow Man、主題歌決定
◆宮舘涼太主演「ターミネーターと恋しちゃったら」
◆宮舘涼太コメント
