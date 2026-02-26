大谷翔平と鈴木誠也が同時に記者会見へ

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。練習後には鈴木誠也外野手と一緒に記者会見に出席。決起集会については“自論”を語り「まずは勝つことが大事だと思う。美味しいご飯を食べに行くわけではない。勝ちに行くので」と気持ちを込めた。

同席した鈴木は、大谷に“幹事役”をスマイル全開で要望。「時間があまりないので、あれなんですけど、彼ならやってくれると信じております」と会見場を笑顔に包んだ。

大谷はこの日からチームに合流。「1人1人の（選手と）監督コーチを含めて挨拶して、まだ（挨拶を）しきれていないもいると思うので、コミュニケーションをとっていければ」と話したが、決起集会については「美味しいご飯を食べに行くわけではない。勝ちに行くので」と勝利への執念を燃やした。

前回大会は負傷のため離脱した鈴木について、大谷は「同級生ですし、前回は残念な結果に終わった。今回、まずは2人とも健康な状態で迎えられるように。すごく楽しみです」と語ると、鈴木は「間近で見られるのはすごくうれしい。しっかりとお互い力を合わせて頑張りたい」と息を合わせた。（Full-Count編集部）