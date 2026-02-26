ニューストップ > 車ニュース > 【試乗】新型CX-5にディーゼルなし……で「Ｄの一族」阿鼻叫喚！ そ… 【試乗】新型CX-5にディーゼルなし……で「Ｄの一族」阿鼻叫喚！ それでもディーゼルに乗りたいひとには「CX-60」か「マツダ３」か「現行CX-5」か乗り比べて考えてみた 【試乗】新型CX-5にディーゼルなし……で「Ｄの一族」阿鼻叫喚！ それでもディーゼルに乗りたいひとには「CX-60」か「マツダ３」か「現行CX-5」か乗り比べて考えてみた 2026年2月26日 17時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ８年間に渡ってマツダの屋台骨を支えたコンパクトSUVが全面刷新！ 新型CX-5は待望のストロングハイブリッド「SKYACTIV-Z」 を携えて日本上陸予定【ジャパンモビリティショー2025】 累計販売台数450万台を超えるマツダのドル箱モデルがフルモデルチェンジ！ 室内空間の拡大で快適性が劇的に進化した新型CX-5を欧州で世界初公開 CX-5は８年でロードスターは10年！ マツダ車のモデルライフが長いワケ 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線