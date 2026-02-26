お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪の梅田と北新地をつなぐ地下街・ディアモール大阪で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。約90店舗が軒を連ねるディアモール大阪は、天候や気温に左右されず快適にショッピングが楽しめるため、いつも多くの人で賑わっています。

天才ピアニストが最初に声をかけたのは、9人組男性アイドルグループ・Snow Manの京セラドーム大阪公演に行こうとしている看護師5年目の女性たち。そのうちの1人のベストバイは、昨日購入したばかりだという通勤用のカバンです。彼女いわく、キャンバス生地で自立し、「床とかに置いても形が崩れない」「弁当も入る大容量タイプ」なのがポイントだそうです！

もう1人は、ファンデーションとコンシーラーの機能を併せ持つ、&be（アンドビー）のテンシーラーがベストバイ。「いつもクマがすごいから顔が疲れて見える」ため、「それを隠すためにちょっとオレンジを使う」のだとか。夜勤明けでも気になる部分をテンシーラーでばっちりカバーできている彼女に、天才ピアニストは「クマがあるように見えへん！」「すごく自然！」などと驚きました。

次に天才ピアニストが話を聞いたのは、人気シューズブランド・DIANA（ダイアナ）の女性店員たち。そのうちの1人のベストバイは、無印良品のほうじ茶ラテです。彼女は「濃いめが好き」なため、カレースプーンでラテの粉末を2杯入れ、お湯を少なめにして味わっているそうです！

もう1人のベストバイは、キッコーマンのサクサクしょうゆアーモンド。キッコーマンのサクサクシリーズは、累計販売数319万個以上を誇る大ヒット調味料です。その中のサクサクしょうゆアーモンドは、もろみを配合したフリーズドライのしょうゆによって、どんな料理でもグレードアップする優れモノ。女性店員いわく、「パンにかけるとか、サラダの上にかけてもおいしくて、結構何回も買っている」そうで、ステーキの上にかけるのが一番気に入った食べ方なんだとか！

イタリア発の老舗チョコジェラテリア・Venchi（ヴェンキ）の女性店員は、まるでこたつ足首ウォーマーがベストバイ。まるでこたつシリーズは、累計1600万足の売り上げを誇る冬の新定番アイテムで、足首のツボを刺激する独自の設計により、冷えから体を守るんだそう。Venchiはジェラートを扱っているため店内が非常に寒いそうで、女性店員は足首ウォーマーを導入してから、「（体が）まったく冷えなくなった！」とのこと。

「よく旅行に行く」という女性客のベストバイは、3COINS（スリーコインズ）の自動圧縮バッグ。ボタンを押すだけで、電動で簡単に圧縮できます。そんな彼女が一番好きな旅先は高知県！ 高知市から車で45分のところにある、田中鮮魚店の本場わら焼きカツオのたたきがベストバイグルメとのことで、「臭みが全くない。塩で食べるのが最高。めちゃめちゃうまい！」と、天才ピアニストに猛プッシュしました！

なお、ディアモール大阪にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」2月20日放送回で紹介されました。