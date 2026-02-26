若年層から支持を受ける軽量モデル

スズキは、スポーティなデザインと力強い加速性能、優れた燃費性能を兼ね備えた150ccのロードスポーツバイク「ジクサー」のカラーリングを変更し、2026年3月5日より発売します。

ジクサーは、2017年に国内で発売されて以来、若年層を中心に好評を得ている150ccクラスのロードスポーツバイクです。スズキの大型スポーツバイクと共通のイメージを持つスポーティなスタイリングを特長としています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサー」2026年モデルです！ 画像で見る（13枚）

搭載されるパワーユニットは、フリクション低減や燃焼効率向上を図った154ccの空冷単気筒エンジンで、低速からの力強い加速性能（最高出力9.6kW／8,000rpm、最大トルク13Nm／5,750rpm）と、優れた燃費性能（51.0km／L）を両立しています。

コンパクトなエンジンとフレームにより車両重量は139kgと軽量で、アップライトなハンドルポジションと795mmの低いシート高により、快適な乗車姿勢を実現しています。

デザイン面では、欧州のデザイントレンドであるカウルを車体中心に向けてコンパクトに凝縮したプロポーションを取り入れ、洗練されたスタイリングに仕上げられています。ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのある燃料タンクとスリムなシートによる抑揚のあるデザインが印象的です。

力強い造形の燃料タンクとシュラウドに加え、コンパクトで薄型なLEDヘッドランプや、前後二分割シート、スイングアームマウントリアフェンダーを採用することで、よりスポーティな印象を高めています。

装備面では、視認性の高いフルデジタル表示の液晶多機能メーターを採用。任意に設定したエンジン回転数でシフトチェンジのタイミングを知らせるRPMインジケーターや、ギヤポジションインジケーター、時計、オイル交換時期を知らせるインジケーターなどを備えています。

また、フロントにはABSを標準装備したディスクブレーキや、140サイズのラジアルタイヤをリアに装着。12Lの大容量燃料タンクも長距離の走行に貢献します。

2026年モデルでは、「グラススパークルブラック／トリトンブルーメタリック」、「オールトグレーメタリック／パールミラレッド」、「グラススパークルブラック／オールトグレーメタリック」の3色が設定されました。

ジクサーの価格（消費税込）は39万6000円となっています。