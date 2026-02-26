キャロウェイが有望若手3人と用具契約 17歳の飛ばし屋・後藤あいらをサポート
キャロウェイゴルフ株式会社は26日、女子アマチュアの後藤あい、男子プロの小林大河、竹原佳吾の3選手と用具提供契約を締結したと発表した。
【写真】強烈！ ”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
17歳の後藤は兵庫県出身。昨年の下部ステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で史上7人目のアマチュア優勝を果たし注目を集めた。270ヤード超の飛距離を武器に、今年はプロテスト合格を目指す。22歳の小林は185センチの大型ルーキー。300ヤード超のドライバーを武器に、今季は下部ACNツアーを主戦場とする。同じく22歳の竹原はJGAナショナルチーム出身。マネジメント力を武器に、今季前半戦はレギュラーツアーに参戦する。若手世代の台頭が進む中、3選手の今シーズンに注目が集まる。
