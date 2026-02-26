2026年2月27日（金）〜3月5日（木）までの期間中、「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」の10周年を記念したポップアップイベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」が開催されます！

「LOVERARY BY FEILER」は、ドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」の2015年誕生のギフトコンセプトショップ。上質なシュニール織の質感はそのままに、ポップでキュートな色柄が人気となっています。

イベントでは、「テーマパーク」をコンセプトに「LOVERARY BY FEILER」のキュートな世界観を表現。人気のデザインを“かわいい”コンテンツに落とし込むことで、ワクワクする体験が盛りだくさんの遊園地のような空間を創り上げています。



イベントでは、人気デザイン『オースシ』『ラーメンイッチョウ！』をモチーフにしたゲームや、10章からなる物語をイラストとともに紡ぐ「10th Anniversary 10 Stories」登場商品を取り揃えたショップ「ラブラリースーベニアショップ」、ヒストリーボードの展示など、多くのコンテンツが用意されています！ イベント中に条件を満たすことでさまざまなグッズが手に入るかも！ 10周年にふさわしい特典の数々をご紹介します。

オリジナル綿あめ

まずは会場スタッフの前でフェイラーアプリをダウンロードして新規会員登録をすると、先着で「オリジナル綿あめ」をプレゼント！ 綿あめのカラフルな見た目は「テーマパーク」コンセプトにぴったり！

限定ブックマーク型ギフトカードセット

また、イベント内のゲーム「ラブラリー『オースシ』ダーツ」と「ラブラリー『ラーメンイッチョウ！』輪投げ」の両方で高得点を獲得し、ポップアップ内のショップ「ラブラリースーベニアショップ」にて商品を購入すると、先着で田中シェンさん描き下ろしイラスト入りのブックマーク型ギフトカード（9枚セット）をプレゼント！ 9枚もついているので、お世話になっている人にあげてもよさそう。

そして「ラブラリースーベニアショップ」で5500円以上購入すると、ガチャガチャに参加できるメダルがもらえます。ガチャガチャでは、「LOVERARY BY FEILER」の商品のほか、会場限定ノベルティが当たるそう！ 何が当たるまでは当日までのお楽しみ♪

SNSにてFEILER公式アカウントをフォローして、ハッシュタグ「＃ラブラリーランド」と「＃フェイラー」を付けてイベントの様子を投稿すると、会場限定のオリジナルステッカーをプレゼント！ 会場限定なのでぜひゲットしてみて。



2026年2月28日（土）11時より「ラブラリースーベニアショップ」で5500円以上購入した先着15人が対象！ イラストレーターの田中シェンさんが「LOVERARY BY FEILER」のためにこれまで描き下ろしたイラストのなかから1点選び、その場で田中シェンさんがiPad上でイラストにデコレーション。世界にひとつだけのイラスト（デジタル）がプレゼントされます！

※なくなり次第終了。

「LOVERARY BY FEILER」の10周年を記念したポップアップイベント「LOVERARY LAND」は「WITH HARAJUKU（ウィズ原宿）」にて2026年2月27日（金）〜一週間限定で開催されます！ なかには限定特典もあるので、この機会にポップでキュートな世界観を楽しんでみて。

■「LOVERARY LAND」

住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30

開催場所：WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） B1

開催期間：2026年2月27日（金）〜2026年3月5日（木）

営業時間：11〜20時 ※2月27日のみ14〜20時

入場料：無料

入場条件：フェイラー公式LINEアカウント（https://page.line.me/feiler_jp）を友だち追加

※混雑状況により入場整理券を配布する場合あり

Text：中川葉月



