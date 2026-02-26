ココス『いちごフェア』を3月3日から開催/いちごのパフェやココッシュ、あんみつなど全6品をラインアップ

ファミリーレストラン･ココスは、3月3日から4月上旬までの間、『いちごフェア』を開催する。甘酸っぱいいちごを使ったパフェやココッシュ、あんみつなど、デザート6品をラインアップする。504店舗(空港店舗を除く)で販売予定。

◆「いちごの春パフェ〜ショートケーキ仕立て〜」1,419円

いちごの赤色やピンク色、カスタードの柔らかな黄色が春らしさを演出する“春パフェ”に仕立てた。中層には、スポンジケーキ･ホイップ･カスタード･果肉入りいちごソースを重ね、ショートケーキのような味わいに仕立てている。まろやかな味わいのいちごミルクプリンや甘酸っぱいいちごゼリーを合わせ、最後の一口までいちごの味わいが楽しめる。仕上げに、いちご･いちごシャーベット･ラズベリーマカロンを飾り、キュートな見た目に仕上げた。

おすすめのペアリングは、爽やかな風味の「レモン香るストロベリールイボスティー」。

◆「いちごのあんバターココッシュ」979円

72層に重なったデニッシュ生地が特徴のココス名物“ココッシュ”に、いちご･いちごシャーベット･バニラアイスなどをたっぷりトッピングした。別添えの温かいあんこをかけると、バターが溶けて甘みとコクが調和した味わいになる。甘酸っぱい果肉入りいちごソースで、味の変化も楽しめる。食後にもぴったりなハーフサイズ(715円)もラインアップしている。

おすすめのペアリングは、スモーキーな香りとまろやかな味わいが特徴の「キームン」。

◆「いちごのクレープ〜ホイップ&カスタード〜」715円

ホイップとカスタードを包んだもちもち食感のクレープに、いちご･いちごシャーベット･ふわとろホイップをトッピングした。チョコフレークのほろ苦さやフィアンティーヌのサクサク食感が味わいや食感にアクセントを加えている。

おすすめのペアリングは、華やかで香り高い「ダージリン」。

◆「ミニ!いちごのパフェ」539円

いちご･いちごシャーベット･いちごミルクプリン･いちごゼリーを使ったミニサイズのパフェ。ホイップやバニラアイスの優しい甘みが甘酸っぱいいちごにぴったりだという。

おすすめのペアリングは、メンソールのような爽やかな香りが特徴の「ウバ」。

◆「ミニ!いちごのあんみつ」385円

白玉･寒天･いちご･キウイ･北海道産あずきを盛り付けたミニサイズのあんみつ。別添えの黒みつを、好みでかけて食べる。ココスの「黒みつ」は、沖縄県産の黒糖を使って、自社工場で製造している。使用する黒糖はブロック状のため、粉末のものよりも香りが損なわれず、黒糖本来のコク深い甘さと豊かな風味が楽しめるという。

おすすめのペアリングは、焙煎の香り豊かな「ほうじ茶」。

