八木莉可子＆吉田鋼太郎、今年チャレンジしたいことは？吉田は「飛行機がダメ」北海道・九州も陸路移動
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の八木莉可子と俳優の吉田鋼太郎が2月26日、都内で開催されたファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会に出席。今年チャレンジしたいことを明かした。
【写真】24歳美人女優「素材の良さが爆発」ネット驚きのすっぴん姿
ファミリーマートの45周年のスローガンが「いちばんチャレンジ！」だということで、発表会では八木と吉田が「今年いちばんチャレンジしたいこと」を発表。八木は「タネから植物を育てたい！」と答え「おうちに観葉植物がたくさんいるんですけど、木で生えている状態の植物を買って育てていたので、芽が出てくるところから育てたことがないと思って。今年はぜひ種から、植えるところから挑戦してみたいですね」と明かした。
八木は普段から植物に話しかけているそうで「ちょっと話しかけちゃいます。『いいね〜かわいいね〜』とかよく言ってます」と照れ笑い。「かわいいです。新しいところから“にょっ”ってまた出てきたり」と声を弾ませた。
飛行機が大の苦手だという吉田は「空路の利用」と答え「飛行機に乗る仕事が決まって2ヶ月前くらいからもうその日のことを考えてソワソワドキドキしてしまうくらい飛行機がダメで」と告白。「線路が繋がっている限り、道路がある限りどこに行くにも電車なんですよ」と打ち明け、鹿児島や北海道まででも電車で行くと語った。
その上で吉田は「子どもがYouTubeやテレビを見て、そろそろ『〇〇の国に行きたい！』って言い始めるわけですよ。これはもう乗らなきゃしょうがない、と」と説明。続けて「家内は『パパは飛行機怖いからパパは行かないね。じゃあ2人で行こうね』みたいなことを言うわけです。それはちょっと辛いので、もうしょうがない、と」と家族のエピソードを話していた。（modelpress編集部）
