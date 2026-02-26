4月8日に純烈の弟分グループとして「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューする4人組『モナキ』が、池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビュー記念イベントを行うこと、そしてプロデューサーでもある純烈のリーダー酒井一圭も応援に駆けつけることを発表した。

モナキはデビューまでまだ1ヶ月以上あるにも関わらず、ここ数日TikTokのフォロワーが毎日5000人以上増え続け、既に約55000人を突破。中毒性の高いデビュー曲が若い世代にも拡がっている。

メンバーからもコメントがそれぞれ到着している。

この日誕生日の最年長のじんは

「この歳で純烈弟分グループでデビューするなんて…縁とは本当に不思議なものです。同時に人生を何倍にも豊かにする魔法のようなスパイス。モナキを通して皆さんにも豊かなご縁を結べるよう心燃やしていきます！」

サカイJr.は

「純烈の弟分・モナキとして、歌で元気と笑顔を届け、明日を生きるのが楽しくなる“ビタミン”のような存在を目指します。一人でも多くの心に寄り添えるよう、全力で挑戦します。応援よろしくお願いします！」

ケンケンは

「デビュー前にも関わらず、純烈兄さんやSNSを通して既にモナキに興味を持って頂けている方が増えていることを大変幸せに思います！もっともっとたくさんの方にモナキを好きになってもらえるよう全力で突き進んでいきます！」

おヨネは

「純烈お兄さんの持つファンの方々との温かくて近い距離感を、SNS媒体を通じても感じて楽しんで頂くことが目標です！世代を超えて愛されるようなグループになっていけるように頑張ります！」

そしてプロデューサーの酒井は

「TikTokのみんなとダンス大会にしたらええやん。しらんけど。」と語った。

また、YouTubeショートプレビュー先行配信が開始され、歌詞も歌ネットにて先行公開となっている。

＜メジャーデビュー記念イベント＞

日時：2026 年4月8日（水） 第1部13：00／第2部17：00

会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場