『ちはやふる』映画監督・小泉徳宏が語る、映画と漫画のストーリーテリングの違いとは? - 『極道オールアップ!』原作インタビュー

『ちはやふる』映画監督・小泉徳宏が語る、映画と漫画のストーリーテリングの違いとは? - 『極道オールアップ!』原作インタビュー